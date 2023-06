Konzert an der Kiellinie

Rockband The Answer überzeugte am Sonntag auf der Radio-Bob-Bühne an der Kiellinie.

Die Band The Answer hat, was Rockmusik angeht, einiges drauf. Die Musiker tourten bereits mit ACDC durch die Welt. Nun zeigten sie auf der Kieler Woche 2023, was sie musikalisch können. Obwohl einer von ihnen nicht ganz fit war.

