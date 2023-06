﻿Kieler Woche: Die Party beginnt!

Leinen los für die Kieler Woche: Das Spektakel aus Segeln und Feiern wird am Sonnabend offiziell eröffnet. Endlich kann das lange geplante, pralle Programm über neun Tage abgefahren werden. Bereits das Startwochenende hat es in sich.

Kiel. Bunt, ausgelassen und ein wenig schrill – der inoffizielle Start der Kieler Woche 2023 mit dem Soundcheck am Freitagabend ist gelungen, ab Sonnabend geht es nun in die Vollen: Mit der großen Eröffnung auf der Rathausbühne steht Kiel vor neun weiteren tollen Tagen im Ausnahmezustand. Ein pralles Programm sorgt für etliche Höhepunkte: Musikalisch auf den Bühnen in der Innenstadt, sportlich auf dem Wasser vor Schilksee und kulinarisch auf dem Internationalen Markt am Rathaus. Die Party beginnt!