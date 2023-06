﻿Kieler Woche 2023: E-Scooter und Sprottenflotte boomen

Kiel. Es ist eine wahre E-Scooter-Großversammlung, die sich während der Kieler Woche rund um den Marinestützpunkt in Kiel-Wik beobachten lässt. An den Zugängen liegen und stehen morgens teilweise mehr als 100 E-Scooter. Der Grund: Sie werden von den Soldatinnen und Soldaten nachts für den Rückweg zum Militärhafen genutzt – und sind offenbar sehr beliebt.

Die Kieler Woche ist nicht nur wegen der Marine die Hochzeit für E-Scooter in Kiel. Das zeigen Zahlen des Verleihers Tier aus dem vergangenen Jahr: Während der Kieler Woche 2022 verzeichnete man in Kiel knapp 50 000 E-Scooter-Fahrten von 30 000 Nutzerinnen und Nutzern.

Das ist ungefähr dreimal so viel, wie die E-Scooter sonst innerhalb von neun Tagen ausgeliehen werden. Zahlen zur diesjährigen Kieler Woche liegen noch nicht vor – doch es ist mit einem ähnlich hohen Interesse zu rechnen.

E-Scooter in Kiel: Tier mit zusätzlichem Personal zur Kieler Woche

Tier ist deswegen mit viel Personal auf der Kieler Woche 2023 aktiv. So seien extra für das Volksfest Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hamburg hinzugezogen worden, berichtet Sprecher Patrick Grundmann. Zudem hat Tier seine Logistik mit weiteren E-Lastenfahrrädern zum Tausch der E-Scooter-Batterien verstärkt, um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können.

In der Stadt sind zudem zur Kieler Woche sogenannte Foot Patrols unterwegs. Die Tier-Mitarbeiter stellen umgeworfene E-Scooter wieder richtig auf oder parken sie um. Die Teams sind vor allem an der Kiellinie, die Hörn und am Hauptbahnhof im Einsatz.

Außerdem gibt es während der Kieler Woche zusätzliche Parkverbotszonen, beispielsweise auf den Geländen der Konzerte. „Generell stehen wir mit der Stadt Kiel in Kontakt, um dem Fehlverhalten Einzelner gezielt vorzubeugen“, so Grundmann.

Kieler Woche 2023: Räder der Sprottenflotte sehr beliebt

Eine Alternative zum E-Scooter sind Leihräder der Sprottenflotte. Auch diese werden zur Kieler Woche 2023 viel genutzt. Die Ausleihen seien im Vergleich zu den auch schon beliebten Junitagen vor der Kieler Woche um 25 bis 30 Prozent gestiegen, sagt Sina Kaempfe von der Kiel-Region. Der bislang stärkste Tag war demnach der erste Sonnabend der Kieler Woche mit rund 2200 Fahrten. Dabei wurde jedes Rad im Kieler Stadtgebiet durchschnittlich fünfmal ausgeliehen.

Wie jedes Jahr mussten auch zur Kieler Woche 2023 einige Stationen der Sprottenflotte abgebaut werden – dies betrifft unter anderem die Station an der Reventloubrücke. Um die Kiellinie für Besucherinnen und Besucher trotzdem gut erreichbar zu machen, wurden sieben Pop-Up-Stationen vom Yachthafen bis zum Prinzengarten errichtet.

Zusätzlich ist jeweils eine Station am Nordmarksportfeld und in Schilksee aufgebaut. Die Stationen sind je nach Platzangebot mit unterschiedlichen Maximalkapazitäten versehen. Hierdurch soll verhindert werden, dass Gehwege durch zu viele Räder an einer Station blockiert werden.

Zurück zu den E-Scootern am Marinestützpunkt. Während Anwohnerinnen und Anwohner in der Adalbertstraße teilweise zur Selbsthilfe griffen und die Roller auf einen Haufen schichteten, hat sich die Lage mittlerweile etwas entspannt, weil die ersten Schiffe Kiel bereits verlassen haben. „Das Problem mit den Rollern ist bekannt“, sagt Fregattenkapitän Tim Gabrys. In dieser Intensität war die Nutzung der Roller zuvor nicht erwartet worden. Gabrys: „Es ist aber nur eine Woche im Jahr, an den anderen 51 Wochen gibt es diese Probleme nicht.“

KN