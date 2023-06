﻿Lebensretter der Kieler Woche 2023: Ein Abend in der Sanitätsstation am Ostseekai

Kiel. Plötzlich muss alles ganz schnell gehen: Im Minutentakt fahren am Montag gegen 21 Uhr drei Rettungswagen auf den Ostseekai und halten kurz vor dem weißen Sanitätszelt. Die Sanitäter springen von ihren Plätzen unter dem Pavillon auf und laufen mit dem Notarzt Björn-Thore Hansen zum ersten Notfall. Zwei Ehrenamtliche warten draußen, drei Helfer steigen mit in den Sprinter. Nach vier Minuten steht die erste Verdachtsdiagnose – Blinddarmentzündung.

Vor den Türen der Kiellinie ist in diesem Jahr erstmals ein zentraler Behandlungsort für Besucher der Kieler Woche entstanden. Im Vergleich zu den restlichen vier Hilfsstellen auf der Veranstaltungsfläche können am sogenannten „Liegeplatz“ am Ostseekai kleinere Verletzungen direkt versorgt sowie hilfsbedürftige, alkoholisierte Menschen betreut werden.

Wie in einer kleinen Notaufnahme kümmert sich ein Arzt mit seinem Helferteam um die Patienten und entscheidet nach der ersten Begutachtung über das weitere Vorgehen: Behandlung vor Ort im Zelt oder Transport ins Krankenhaus.

Einsätze im Sanitätszelt am Ostseekai zur Kieler Woche 2023: Von Alkoholvergiftung bis Herzinfarkt

„Die Kieler Woche ist wie eine kleine Stadt in der Stadt, und genauso unterschiedlich sind auch die Patienten hier“, sagt Jens Kötke von der Feuerwehr. „Unsere Fälle reichen am Liegeplatz von Alkoholvergiftung über massiv an einer Bratwurst verschluckt bis hin zum Herzinfarkt.“ Als Verbindungsbeamter hat er schon im Vorhinein anhand der geschätzten Besucherzahl geplant, wie viele Sanitäter je nach Uhrzeit im Einsatz gebraucht werden. Am großen Sanitätszelt sind es jeweils fünf Hilfskräfte sowie ein Arzt. Hinzu kommen dort bis zu 20 Sanitäter, die als Fußstreife das Geschehen auf der Kieler Woche 2023 beobachten.

Alle Helfer sind auf stressige Situationen vorbereitet. Sie müssen häufig auf Knopfdruck Entscheidungen treffen. So auch am Montagabend: Zehn Minuten nach dem Eintreffen der drei Rettungswagen stehen die Erstdiagnosen. Die Frau mit Verdacht auf Blinddarmentzündung wird für den Weitertransport ins Krankenhaus vorbereitet.

Eine weitere Frau, die vom E-Scooter gestürzt ist sowie eine alkoholisierte Frau mit Schwächegefühl in den Beinen bleiben am Ostseekai. „Schließt bitte den Zelteingang“, ruft Björn-Tjore Hansen. Dann packen die Helfer zu und bringen die Patientinnen auf ihrer Trage in den provisorischen Behandlungsraum.

Sanitätszelt zur Kieler Woche 2023: „Liegeplatz“ am Ostseekai hat zehn Betreuungsplätze

Von innen erinnert das Zelt ein wenig an eine Miniaturausgabe eines mobilen Zeltkrankenhauses, wie man es aus Katastrophengebieten kennt. Im vorderen Raum stehen acht Feldliegen mit blauen oder grünen Bezügen. Weiter hinten ist ein abgetrennter Intensivbereich mit zwei verstellbaren Notfallliegen eingerichtet. Auf der rechten Seite stapeln sich Medikamente, daneben liegen ein Defibrillator sowie ein EKG-Gerät. „Wir haben hier die Ausstattung von zwei Rettungswagen“, erklärt der 29-jährige Notarzt. „So können wir die Krankenhäuser während der Kieler Woche entlasten und zumindest eine Erstversorgung übernehmen.“

Die Strapazen nimmt der Großteil der Retter ohne materielle Gegenleistung auf sich. Am Wochenende sind die ehrenamtlichen Rettungsteams von Arbeitersamariterbund, Maltesern, Johannitern sowie Deutschem Roten Kreuz von 12 Uhr bis nachts um 2 Uhr im Dauereinsatz.

Für Björn-Thore Hansen ist es schon die zehnte Kieler Woche. Jedes Jahr unterbricht er dafür seine Weiterbildung als Facharzt am Universitätsklinikum, früher das Studium, und nimmt sich Urlaub. Andere reisen aus ganz Deutschland an oder legen wie Sanitätshelfer Volker Iwan (33) nach dem eigentlichen Job noch eine Abendschicht im Zelt ein.

Widrige Arbeitsbedingungen für Sanitäter auf der Kieler Woche 2023

Das geschieht Tag für Tag unter widrigen Bedingungen. Der Bass von der Partymeile lärmt, der Platz ist begrenzt, die Ausstattung schlechter als in der Notaufnahme. „Wenn wir den Menschen aber am Ende mit nur wenigen Mitteln helfen können und sie sich gut aufgehoben fühlen, dann zahlt sich jede Arbeit aus“, sagt der Notfall-Mediziner. „Manchmal hilft es auch nur zuhören.“ Volker Iwan ergänzt: „Es ist auch einfach spannend, mal was ganz anderes zu sehen und aus der eigenen Blase rauszukommen.“

Nach 30 Minuten kann die alkoholisierte Frau das Sanitätszelt eigenständig verlassen. „Sie hat sich im Zelt hingelegt, per Infusion eine Vollelektrolytlösung erhalten und ist jetzt wieder sicher auf den Beinen“, so Hansen. Bei dem Rollersturz musste das Team mehr Hand anlegen: Der Arzt lässt die Frau einmal alle Extremitäten durchbewegen und tastet verschiedene Punkte ab, um einen Bruch auszuschließen. Zusätzlich verabreicht er Medikamente gegen die Übelkeit. Was bleibt, sei das Schwindelgefühl.

Sanitätsstation: Patienten kommen gesammelt zu zwei Zeitpunkten

Dass drei Patientinnen zur selben Zeit eingetroffen sind, sei keine Seltenheit. „Meistens kommen unsere Fälle in zwei Wellen“, sagt Jens Kötke. „Zuerst, wenn alle Menschen nach den Konzerten Richtung Kiellinie strömen, und danach, wenn das Bayernzelt gegen Mitternacht schließt.“ Bis zum Dienstag lagen die medizinischen Einsätze auf der Kieler Woche 2023 laut der Feuerwehr unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt habe es 170 medizinische Versorgungen, davon 30 im „Liegeplatz“ gegeben. „Auch der Montagabend verlief noch ruhig.“

Um 22.30 Uhr bremst erneut ein Rettungswagen abrupt vor dem Sanitätszelt. Jedoch nicht mit einem neuen Patienten, sondern zur Abholung der gestürzten Frau. „Der andauernde Schwindel deutet auf ein Schädelhirntrauma hin, das sollte im Krankenhaus überprüft werden“, erklärt Hansen. Eineinhalb Stunden nach dem Eintreffen der Patienten sind alle Liegen im weißen Zelt wieder frei – bereit für neue Notfälle.

