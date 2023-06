Die Kieler Woche 2023 biegt auf die Zielgerade ein – und bietet noch eine Fülle von Höhepunkten. Los geht es Freitagabend mit dem Classic Open Air auf dem Rathausplatz. Was Sie bis zum Abschlussfeuerwerk am Sonntagabend noch unbedingt erleben sollten, lesen Sie hier.

