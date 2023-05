﻿Aufbau zur Kieler Woche: Baken sichern Fahnenmaste

Es ist ein erstes Vorzeichen auf die Kieler Woche 2023: Auf dem Rathausplatz sind sämtliche Fahnenmaste mit Baustellenbaken eingezäunt. Die Absperrungen dienen der Sicherheit beim Aufbau der Stände für den Internationalen Markt. Damit reagiert die Stadt auf ein tragisches Unglück aus dem Sommer 2020.

Kiel. Die Kieler Woche 2023 wirft ihre Schatten voraus. Auch wenn der Aufbau für den Internationalen Markt und die große Bühne auf dem Rathausplatz erst in einigen Wochen beginnt, werden bereits erste Maßnahmen zur Vorbereitung auf das Volksfest getroffen. Am Montagvormittag wurden sämtliche der sechs Fahnenmaste auf dem Rathausplatz mit Baustellenbaken eingezäunt. Hintergrund der Absperrung ist das tragische Fahnenmast-Unglück aus dem Sommer 2020. Am 3. August wurde eine 23-Jährige an ihrem ersten Ausbildungstag bei der Stadt Kiel von einem Fahnenmast erschlagen. Ein Lkw war beim Zurücksetzen gegen den Mast gefahren, der abbrach und auf die junge Frau fiel.