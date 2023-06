﻿Kieler Woche 2023: Außergewöhnlich viel Arbeit für Bundespolizei und Polizei Kiel

Kiel. Die Kieler Woche zieht mehr denn je die Massen an – und fordert Landes- wie Bundespolizei in ungewöhnlichem Maße. Jenseits der am Sonnabendabend angespannten Lage auf der Kiellinie blieben die herausragenden Ereignisse jedoch bislang aus.

Vorrangig Körperverletzungen und enormer Andrang am Hauptbahnhof haben die Einsatzkräfte in den ersten Tagen des Sommerfestes beschäftigt – vor allem am Sonnabend. Zudem hat die Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs in zahlreichen Fällen das zuvor verfügte Waffenverbot durchgesetzt.

Mit einer besonderen Situation waren die Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Sonnabend und frühen Sonntag konfrontiert. Auch zu späterer Stunde bewegten sich am Bahnhof noch so viele Reisende, dass Bahnsteige gesperrt werden mussten, um das Einsteigen unter Kontrolle zu halten. „Die Situation war schon außergewöhnlich“, sagte Michael Hiebert, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kiel, über die Lage, die sich erst nach 1.30 Uhr entspannte. Im Vergleich mit vergangenen Jahren sei der Andrang am Bahnhof an diesem Eröffnungstag der Kieler Woche erst wesentlich später abgeebbt.

Bundespolizei Kiel zur Kieler Woche 2023: Ab 20 Uhr war der Bahnhof überfüllt

„Ein besonderes Lob an die Reisenden, alles war friedlich und der Umgang besonnen“, sagte Hiebert zum Verhalten der Fahrgäste. Der enorme Andrang hatte sich laut Bundespolizei schon über den Tag abgezeichnet. Bereits ab 11 Uhr seien Züge bis zu 150 Prozent ausgelastet gewesen, ab 17 Uhr gar bis zu 200 Prozent. Bis dahin hatte die Bundespolizei, die am Wochenende zeitweise mit mehr als 100 Kräften im Einsatz war, noch nicht eingreifen müssen.

Ab 20 Uhr änderte sich dies jedoch. „Der Kieler Hauptbahnhof war zu diesem Zeitpunkt an manchen Bereichen durch erste abreisende und weitere ankommende Besucherinnen und Besucher überfüllt“, berichtete Hiebert. Zunächst sei der Bahnsteig an den Gleisen drei und vier abgesperrt worden, damit ankommende Gäste aussteigen konnten. Danach hätte man den Besucherstrom auch an den Gleisen fünf und sechs gesteuert.

Bundespolizei stellt am Bahnhof in Kiel 28 verbotene Gegenstände sicher

Im Zuge des für die Wochenenden verfügten Waffenverbots im Bahnhof sowie auf den Zugstrecken kontrollierte die Bundespolizei nach eigenen Angaben in 131 Fällen, ob jemand verbotene Gegenstände bei sich hatte. 28 solcher Art – überwiegend Einhandmesser, Abwehrsprays und Werkzeug – stellten die Einsatzkräfte sicher. Insgesamt habe man am ersten Wochenende der Kieler Woche 41 Strafanzeigen aufgenommen, davon neun wegen Körperverletzungen.

Diese Zahl fiel bei der Polizeidirektion Kiel, die während des Sommerfestes Unterstützung aus Eutin erhält, höher aus. Am gesamten Wochenende registrierte die Polizei auf den Kieler-Woche-Arealen 30 Körperverletzungen, 2022 waren es im gleichen Zeitraum 31 gewesen.

Laut Polizeisprecher Matthias Arends leistete eine Person bei der Aufnahme des Sachverhalts Widerstand. Einsatzkräfte seien dabei nicht verletzt worden. Auch für die Kieler Polizei war die Einsatzdichte besonders am Sonnabend hoch. Der Sonntag sei ruhiger verlaufen. Laut Arends gab es zwar mit Ausnahme der überfüllten Kiellinie keine herausragenden Einsatzlagen. „Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten aus Kiel und Eutin erlebten dennoch eine hohe Einsatzbelastung“, so der Sprecher.

Die Polizei sei zudem „konsequent gegen störende und aggressive Personen“ vorgegangen. Insgesamt hätten die Einsatzkräfte 27 Platzverweise erteilt. 2022 waren es lediglich neun gewesen. Ein Mann habe die Maßnahme nicht akzeptieren wollen – und sei schließlich im Polizeigewahrsam gelandet.

