﻿Kieler Woche 2023: Alle Essensstände auf dem Internationalen Markt im Test

Kiel. Zur Kieler Woche 2023 bieten auf dem Internationalen Markt 29 Nationen ihre kulinarischen Köstlichkeiten an. Ursprünglich wollten mehr Länder teilnehmen, Argentinien und Eswatini mussten jedoch kurzfristig absagen.

Wie jedes Jahr wollen wir Ihnen einen Überblick geben, wo das Angebot stimmt, das Essen wirklich gut schmeckt und wo Preis und Leistung am besten zusammenpassen. Lesen Sie hier, welche Buden beim KN-Essenstest auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche drei von drei Kochmützen bekommen.

Kieler Woche - Internationaler Markt: Preise, Öffnungszeiten, Lageplan

Die gute Nachricht vorweg: Die Preise auf dem Internationalen Markt bleiben im Vergleich zu 2022 nach Angaben der Stadt Kiel größtenteils stabil. Die Standmieten haben sich nicht erhöht. Geschlemmt werden kann täglich, denn der Internationale Markt zur Kieler Woche 2023 hat auch schon zum Soundcheck geöffnet. Die Öffnungszeiten sind:

Freitag, 16. Juni: 18 bis 1 Uhr

Sonnabend, 17. Juni: 11 bis 1 Uhr

Sonntag, 18. Juni bis Donnerstag, 22. Juni: 11 - 24 Uhr

Freitag, 23. Juni, und Sonnabend, 24. Juni: 11 - 1 Uhr

Sonntag, 25. Juni: 11 - 24 Uhr

In unserem Lageplan zeigen wir Ihnen, wo Sie welchen Stand auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche 2023 finden:

Kieler Woche 2023 – Test: Wie schmeckt das Essen auf dem Internationalen Markt?

Doch nun zur entscheidenden Frage: Wie schmeckt das Essen auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche 2023? Wir haben bei allen Ständen mindestens ein Gericht probiert. Neun Stände bekommen die Bestnote – 3 von 3 Kochmützen. Zwei Stände haben nur eine von drei Kochmützen erhalten.

Das Ergebnis unseres großen Essenstestes finden Sie hier:

Australien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Candan Özer vom Australien-Stand zeigt den Meat-Pie, ein Gulasch vom Känguruh im Mürbeteig mit Käse überbacken. © Quelle: KN

Das Angebot: Die Auswahl bietet für den kleinen und großen Hunger das Passende. Känguru gibt es in vielen Variationen, ob als Burger mit Salatblatt und dicken Zwiebeln (8 Euro) oder Gulasch im Mürbeteig mit Käse überbacken (Meat Pie, 7 Euro). Als Hauptmahlzeit gibt’s eine Auswahl an würzig Gegrilltem mit Hüftsteak vom Outback-Rind, (13 Euro) oder Surf & Turf (11 Euro). Snack-Größe hat die Lammbratwurst mit Pfeffersauce, auch die Canapés (Stück 1,50) gehen als Appetizer durch. Spezialität: Foster`s Bier vom Fass (0,3 Liter für 4 Euro)

So schmeckt’s: Der Stand dürfte in besonderem Maß Fleischfreunde und Fleischfreundinnen ansprechen. Beim Meat Pie überwiegt der Fleischanteil deutlich; er erinnert an Rind. Hier und da ist rötliches Gemüse sichtbar – aber der Geschmack des Gulaschs dominiert. Klassiker zum Dessert: Die Erdbeeren mit Schlagsahne, die nicht typisch australisch sind, aber sommerlich erfrischend schmecken.

Preise: Die Lammbratwurst für 3 Euro wird dem Preis-Leistungsverhältnis absolut gerecht, die mittleren Gerichte für 7 und 8 Euro sind akzeptabel und können sättigen.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Belgien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Pommes gehen immer. Besonders lecker sind sie am Belgienstand. © Quelle: KN

Das Angebot am Belgienstand ist überschaubar: Ardenner Schinken im Brötchen (6,50 Euro), Waffeln und Pommes (beides ab 4,50 Euro) werden in verschiedenen Varianten verkauft. Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber kommen stattdessen am Ausschank auf ihre Kosten. Bei sommerlichen Temperaturen sorgt das Kirschbier (4,50 Euro) für Erfrischung.

So schmeckt’s: Die Spinat-Ricotta-Waffel (5 Euro) erinnert leider an ein Tiefkühlprodukt und kann nicht überzeugen. Trost spenden aber die gute Portion Pommes mit Mayonnaise (4,50 Euro plus 1 Euro pro Sauce) und die unverschämt leckere belgische Waffel mit Schokolade (5,50 Euro). Vorsicht Kleckergefahr!

Preise: Mit über 5 Euro kosten die Pommes hier zwar mehr als an einer gewöhnlichen Bude, aber sie können geschmacklich überzeugen. Auch die Waffel ist etwas teurer, als so manch andere Backware auf der Kieler Woche, bringt aber auch ein ordentliches Kampfgewicht mit und befriedigt auch das größte Süßverlangen.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Brasilien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Jesus Gabriel (40) serviert den Probierteller. Der humorvolle Koch liebt sein Nachbarland. © Quelle: KN

Das Angebot ist was für den kleinen Hunger zwischendurch, aber dafür sehr lecker: Die Brasilianer beschränken ihr kulinarisches Angebot auf die drei Nationalsnacks Pastel Empanada (mit Hackfleich gefüllte Teigtaschen, 4 Euro pro Stück), Coxinha (Hähnchenbällchen, ein Stück 3 Euro, zwei für 5 Euro) und Pao de Quejo (Käsebällchen, ein Stück 1,50 Euro, fünf Stück 6 Euro). Ein Probierteller mit je einem Stück Empanada und Coxinha sowie zwei Käsebällchen kostet neun Euro und gibt einen schmackhaften Querschnitt von dem, was es in Brasilien an jeder Straßenecke gibt. Der Brasilienstand lebt mehr von dem Getränkeangebot, vor allem der klassischen Caipirinha (8 Euro). Alkoholfrei zu empfehlen: ein Brasileirinho (kleiner Brasilianer) mit Mango, Maracuja, Kokosmilch und Blue Curacao für sechs Euro. So schmeckt der Sommer.

So schmeckt’s: Besonders die zarten Pao de Quejo munden vorzüglich, aber auch die anderen beiden Snacks sind zu empfehlen. Kunststück: Jesus Gabiel (40), der die Snacks frisch zubereitet, ist zwar gar kein Brasilianer, sondern Peruaner – aber gelernter Koch!

Preise: Geschmack schlägt Menge – und Preise. Das Preis-Leistungsverhältnis ist im Herkunftsland jedenfalls besser als auf der Kieler Woche.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Dänemark-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Ida Lunthag verteilt Eis am Dänemark-Stand auf dem Internationalen Markt. © Quelle: KN

Das Angebot: Eigentlich gibt es nur zwei Gerichte, die mit Dänemark in Verbindung gebracht werden: Hot Dog und Softeis. Genau das wird beim Internationalen Markt am Dänemark-Stand angeboten. Mit guter Laune verteilen Liz Christensen und Ida Lunthag am Stand das Essen. Den Hot Dog gibt es klassisch mit roter Wurst, Soßen, Röstzwiebeln und Gurken. Er kostet 4 Euro. Das Softeis bekommen Sie für 3,50 Euro. Hier kann zwischen verschiedenen Toppings ausgewählt werden wie etwa bunten Streuseln oder Lakritz.

So schmeckt’s: Der Hot Dog am Dänemarkstand ist solide. Das Brötchen krosch, die Wurst knackig. Besonders gut schmecken die knusprigen Röstzwiebeln. Auch das Eis überzeugt. Es ist sehr cremig, muss nur schnell gegessen werden, da es bei heißen Temperaturen schnell anfängt zu laufen. Mit den Toppings wird beim Eis nicht gegeizt. Großzügig wird das Eis in die Streusel getunkt.

Preise: Im Vergleich zu anderen Ständen ist das Essen am Dänemark-Stand eher günstig. Ein Hot Dog ist jedoch auch eher ein Snack und macht nicht alle satt.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Finnland-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Clara Hagen (rechts) und Maria Kostiainen sind am finnischen Stand für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich. © Quelle: KN

Das Angebot: Tervetuloa heißt herzlich willkommen und genauso fühlt man sich auch am finnischen Stand. Dafür sorgen unter anderem Clara Hagen und Maria Kostiainen, die extra zur Kieler Woche aus Finnland eingereist ist. Wie üblich haben sie den Elchburger (9,90 Euro) dabei und verschiedene Rollen (6,50 Euro) mit Rentierschinken, Graved Lachs oder Feuerlachs. Süßmäuler kommen mit der Zimtwaffel mit Preiselbeeren und Sahne (5 Euro) auf ihre Kosten.

So schmeckt’s: Schmatzig und frisch mit ausbalancierten Komponenten so könnte man den Geschmack des Elchburgers beschreiben, der wegen der Konsistenz zur Hälfte aus Elch- und Rinderhack besteht. Die rosa Sauce ist das I-Tüpfelchen und das Brötchen im Gegensatz zu Fastfoodketten echt lecker. Die Zimtwaffel – die anderen Gewürze werden nicht verraten – hat schon Suchtcharakter. Der finnische Stand besticht durch seit Jahren gute Qualität und freundliche Mitarbeiter.

Preise: Der Elchburger für 9,90 Euro ist zwar ganz schön happig, aber dafür nicht pappig. Die Rollen befinden sich im preislichen Rahmen. Die Waffeln sind ihre 5 Euro wert.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Ghana-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Sarah Adoukor Seth Boye serviert am Ghana-Stand frittierte Bananen mit Reis und Bohnen. © Quelle: KN

Das Angebot ist reichhaltig und exotisch. Zu den Hauptgerichten zählen Reis mit frittierten Bananen (8 Euro) oder Bohnen (6 Euro), Kochbananen und Bohnen (6 Euro), Yam und Hähnchen (8 Euro). Darüber hinaus gibt es Erdnusssuppe mit Hähnchen (4 Euro), einen Fleischspieß für vier Euro und Fisch- beziehungsweise Gemüsekuchen für 3,50 Euro.

So schmeckt’s: Bananen-Fans kommen am Ghana-Stand voll auf ihre Kosten. Die frittierten Bananen haben einen knusprigen Rand und passen mit ihrer leichten Süße überraschend gut zum Reis und den Bohnen. Eine spannende Kombination! Die Bohnen kommen allerdings etwas fade daher.

Preise: Die Teller sind gut gefüllt und das für deutlich unter zehn Euro – das passt!

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Griechenland-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Am griechischen Stand ist viel Trubel – der Italiener Malaponti Sebi serviert Pita und Gyros. © Quelle: KN

Das Angebot bietet die Klassiker der griechischen Küche: Pita mit Gyros oder als vegetarische Variante (je 8 Euro), Gyros-Box mit Salat, Zaziki und Pommes (10 Euro) oder frische Calamaris-Ringe (16 Euro). Auch für den kleinen Hunger ist mit der gefüllten Ofenkartoffel (6 Euro) oder dem Bauernsalat (9 Euro) gesorgt. Für griechisches Bier zahlt man 3 Euro, ein Glas Wein ist ab fünf Euro erhältlich.

So schmeckt’s: Das Gyros-Fleisch kommt vom Drehspieß – ist saftig und gut gewürzt. Besonders fluffig ist das selbstgemachte Pitabrot, das man gut auch allein mit dem cremig, intensiven Zaziki genießen kann. Die Calamaris-Ringe schmecken frisch, könnten bloß etwas knackiger sein.

Preise: Der Preis ist für die große Menge fair – satt werden die Besucher hier allemal. Die alkoholischen Getränke sind im Vergleich zu den anderen Ständen sogar sehr günstig. Lediglich der Preis für die Pommes mit 5 Euro pro Portion ist etwas happig.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Großbritannien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Filiz Kamal vom Großbritannienstand auf dem internationalen Markt mit Fish & Chips. © Quelle: KN

Das Angebot an britischer Kulinarik am Stand ist nicht groß: Es gibt den Klassiker Fish and Chips für 10 Euro (Kinderportion 7 Euro). Ebenfalls auf der Speisekarte steht ein Meatpie für 7 Euro, der am Sonntagabend allerdings schon ausverkauft war. Vegetarier haben nur Pommes (klein 3,50 Euro/ groß 5 Euro) zur Auswahl. Wie es sich für einen gutsortierten Pub gehört, gibt es dafür vier verschiedene Biere plus Cider vom Fass, der halbe Liter kostet 7 Euro. Nebenan ist ein kleiner Shop mit Lebensmitteln von der Insel wie Scones-Backmischungen.

So schmeckt’s: Der Pie ist mit Smoked Barbecue Pulled Porked und Kidneybohnen gefüllt und überzeugt mit einem würzig-rauchigen Geschmack. Der Fisch ist schön zart und der ihn ummantelnde Backteig nicht zu dick. Die Pommes sind leider etwas zu weich in der Mitte. Wer die Kombi nicht nach traditioneller Art mit Salz und Essig besprengen will, bekommt dazu auch Remoulade.

Preise: Der kleine Pie hat auf den ersten Blick einen stolzen Preis, liegt aber im Marktvergleich mit australischem Pie gleichauf. 10 Euro sind für Fish & Chips bei drei Stücken frittiertem Fisch in Ordnung.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Indien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Viel Auswahl und gute Stimmung gibt es am Indienstand. © Quelle: KN

Das Angebot: Reichlich Curry-Varianten mit Fleisch (9,50 Euro) und ohne Fleisch (8,50 Euro) überzeugen am Indienstand. Wer sich nicht entscheiden kann, oder vorweg das in Teig frittierte Gemüse, Pakoras (5,50), Euro essen möchte, kann auf die Probierportion für 5,50 Euro zurückgreifen. Zu allen Currys gibt es reichlich Reis. Satt wird man in jedem Fall.

So schmeckt’s: Würzig, aber keinesfalls zu scharf ist das Essen am Indien-Stand auch für empfindlichere Gaumen geeignet. Die Fleischalternative im Soja Masala Curry dürfte besser gewürzt sein. Das Tandoori Chicken (9,50 Euro) überzeugt auf ganzer Linie. Frischer Blattspinat ist bei den Preisen im Palak-Spinat-Curry nicht zu erwarten. Der Geschmack ist dennoch solide.

Preise: Wer günstig eine ordentliche Portion auf dem internationalen Markt essen möchte, ist am Indienstand gut aufgehoben. Zum Lunch zwischendurch kommt man bei einem Probierteller bereits auf seine Kosten. Bei den großen Portionen passen am Ende gerade noch ein Mango-Lassi oder ein Chai (je 3,50 Euro) als Dessert in den Bauch.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Indonesien: So schmeckt das Essen auf dem Internationalen Markt

"Rendang" (geschmortes Rindfleisch in würziger Kokossoße) am Stand von Indonesien © Quelle: KN

Das Angebot: Wer sich einmal durch Indonesien probieren möchte, hat hier die Chance. Dabei spielt es keine Rolle, ob es mit Fleisch oder doch lieber vegan sein soll. Für den kleinen Hunger gibt es „Bala-Bala“ (frittiertes Gemüse, 3 Euro) oder „Pandan Chiffon Kuchen“ (2,50 Euro) – für den großen Appetit warten „Ayam Bakar“ (gegrillte Hähnchenkeule, 8,50 Euro), „Tempe Orek“ (aus frittierten, fermentierten Sojabohnen, 7,50 Euro) und „Rendang“ (geschmortes Rindfleisch in Kokossoße, 9,50 Euro).

So schmeckt’s: Das geschmorte Rindfleisch wird in einer würzigen Kokossoße serviert, die mit einer Note von Limettenblättern an ein grünes Thaicurry erinnert. Das Tomaten-Sambal bringt einen leichten Schärfekick in das Gericht, ohne dass der Tester Feuer spuken muss. Das „Bala-Bala“ ist knusprig frittiert, der heimliche Star ist hier aber die Erdnusssoße. Diese ist würzig und nicht so schwer, wie man es von Satésoßen meistens gewohnt ist.

Preise: Das „Rendang“ wechselt für 9,50 Euro den Besitzer. Auf dem Teller befinden sich neben dem geschmorten Rindfleisch noch Tofu, Jasminreis und ein Schüsselchen Sambal. Für den Internationalen Markt ein fairer Preis Die Portion „Bala-Bala“ ist mit 3 Euro günstig, den Aufpreis von 1 Euro für die Erdnusssoße sollte man unbedingt investieren.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Irland-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Der gut gelaunte Ire Cillian Dolan präsentiert ein typisches Irish Stew und einen Pulled Pork Burger. © Quelle: KN

Das Angebot: Die typische irische Küche muss man auf der Kiwo nicht missen. Am Irland Stand bekommt man einen Seafood Chowder mit Tullamore D.E.W. Irish Whiskey (herzhafte Fischsuppe) als kleine Portion (5 Euro) und große Portion (8,50 Euro). Das Irish Beef & Guinness Stew kostet in der kleinen Variante ebenfalls 5 Euro und als große Portion 8,50 Euro. Den Irish Pork Bap mit Tullamore D.E.W. Irish Whiskey und Honig-Barbeque-Soße (Pulled Pork Burger) gibt es für 6,50 Euro. Den Pulled Pork Burger gibt es auch in der veganen Variante für 6 Euro. Als Beilage hält der Stand Kartoffeln in verschiedener Ausführung (mit Käse, 5 Euro, am Spieß, 4 Euro) parat. Als Nachtisch werden Chocolate Chunk Cookies serviert (1,50 Euro).

So schmeckt’s: Das typisch irische Stew versetzt einen sprichwörtlich direkt zurück auf die grüne Insel. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Hausmannskost in Irland so beliebt ist – der würzige Eintopf enthält große Stücke Schmorfleisch, gemischtes Gemüse, abgerundet mit einem Schluck Guinness: Ein Gaumenschmaus! Auch der Pulled Pork Burger kann sich sehen lassen. Die Soße, in der das Fleisch quasi ertränkt wird, ist würzig und süß zugleich. Das Brötchen weicht trotz der Soßenmenge nicht auf. Abgerundet wird der Burger mit einer Gewürzgurke. Das immer gut gelaunte Personal besticht mit seiner irischen Lebensfreude.

Preise: Das Stew ist auf alle Fälle seinen Preis wert. Nach authentischerer irischer Hausmannskost muss man in Kiel sonst lange suchen. Der Burger ist mit 6,50 Euro auch nicht zu teuer und nicht zu klein.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Kroatien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Georg Ochmann bereitet am Kroatien-Stand Ćevapčići im Fladenbrot zu. © Quelle: KN

Das Angebot: Die Ćevapčići im kroatischen Fladenbrot mit Schmorzwiebeln und Ajvar kosten sieben Euro. Gleiches gilt für Pljeskavica (Hacksteak) im Fladenbrot, den Mini-Calamari mit Salat, Brot und Kirschtomaten-Knoblauch-Öl sowie einer bunten Auswahl an Grillgemüse mit Hirtenkäse-Creme. Für vier Euro gibt’s den „Cro-Dog“, ein Hotdog nach kroatischer Art. Die kroatische kalte Platte mit slawonischer Wurst, dalmatinischem Rohschinken und Käse schlägt mit acht Euro zu Buche.

So schmeckt’s: Die Ćevapčići sind frisch vom Grill, heiß und lecker. Das Fladenbrot hat einen angenehmen „Knusprigkeits-Grad“. Wer lieber auf Schmorzwiebeln verzichten möchte, kann auch frische Zwiebeln nehmen. Das Ajvar rundet den Geschmack mit einer würzigen Paprika-Note ab – hat aber einen Nachteil: Es versteckt sich weit hinten im Fladenbrot. So sind die ersten Bisse leider ohne Ajvar.

Preise: Nicht maßlos überteuert, aber auch nicht wirklich günstig. Komplett satt wird man nicht von allen Gerichten.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Marokko-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Ahmed (links) und Yassine Ezzaine sind mit ihrem marokkanischen Stand das erste Mal beim internationalen Markt vertreten. © Quelle: KN

Das Angebot: Marokko ist das erste Mal beim Internationalen Markt vertreten. Die beiden Brüder Yassine und Ahmed Ezzeine haben sich für traditionelle Gerichte aus ihrer Heimat entschieden, „einige ein bisschen an den europäischen Gaumen angepasst“, sagt Yassine Ezzeine. Sie bieten je vier vegane und Fleischgerichte an: Falafel (4,50 Euro), Couscous, zwei Gemüse-Varianten mit marokkanischen Gewürzen und Safranreis (jeweils 8,50 Euro), Hackbällchen (9 Euro) und Rindfleisch-Pflaumen (9,50 Euro). Für den kleinen Hunger gibt es Briwat-Teigtaschen (4,50 Euro). Auch Marokkanischer Tee und Limetten-Orangen-Zitronen-Minzen-Limo (je 3 Euro) gibt es.

So schmeckt’s: Das Rindfleisch-Pflaumen-Gericht besticht durch ultrazartes Fleisch mit leckerer süßer Komponente durch die getrockneten Pflaumen. Die Falafel mit Hummus-Dip sind ideal für den kleineren Hunger. Besonders lecker und erfrischend ist die Limetten-Orangen-Zitronen-Minzen-Limo, gerade bei heißem Sommerwetter.

Preise: Die Preise der Rindfleisch-Pflaumen (9,50 Euro) und Falafel (4,50 Euro) Euro sowie der Limo (3 Euro) sind fair und die Portionen sind sättigend.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Nepal-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Am Stand von Nepal serviert Radika Newa den vegetarischen Mixed-Teller mit Pakora, Pulau Reis, Gemüse und Kräutersauce. © Quelle: KN

Das Angebot bietet einen kleinen Einblick in die nepalesische Küche: Reis und Gemüse mit Kräuterdip – in vegetarischer Variante ebenso wie mit Putenfilet (je 10 Euro). Als Snack eignen sich Pakoras – im Teigmantel frittiertes, frisches Gemüse – für sieben Euro. Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt einen Mixed-Teller mit allen Komponenten (12 Euro, mit Pute 14 Euro). Serviert werden die Gerichte auf typischen Edelstahl-Tellern, für die zwei Euro Pfand fällig werden. Zu trinken gibt es einen exotischen Fruchtsaft oder einen Mango-Lassi (je 3,50 Euro).

So schmeckt’s: Die einzelnen Komponenten auf dem vegetarischen Mixed-Teller zeichnen sich durch ihren individuellen Geschmack aus. Die Schärfe des Gemüses ist auf die deutschen Gaumen abgestimmt. Auch die Pakoras sind würzig, aber stimmig. Wem es doch zu scharf ist, dem helfen der Gewürz-Reis (unter anderem mit Kardamom) und der Kräuterdip. Der sehr gute Mango-Lassi (ein Getränk aus Joghurt) sorgt zusätzlich für Erfrischung.

Preise: Die Reis-Gerichte und Mixed-Teller für zehn bis 14 Euro sind eine vollwertige Mahlzeit, der Preis bewegt sich im normalen Rahmen. Die 3,50 Euro für den Mango-Lassi sind fair.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Niederlande-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Niederlande überzeugen auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche © Quelle: KN

Das Angebot: Die Niederlande sind kulinarisch einfach sympathisch. Ein Nekbiefstuk klingt deutlich freundlicher als das deutsche Nackensteak. Überhaupt sind die Niederlande mit ihrer Art für den Einsatz des Wötchens Speciaal fast so geschickt wie Sterneköche mit edlen Thymian und Petersilie. Speciaal ist dabei die geschickte Kombination von Soßen mit Zwiebeln in unterschiedlicher Konsistenz. Die Meister an der Friteuse sind bei Pommes so Spitze wie beim Deich- und Hafenbau. Groß, kantig und rustikal. Als kulinarische besänftigung wirken da die Poffertjes vom traditionellen Kupferblech auf Gasflamme nach dem Rezept der Schwiegermutter aus Brabant. Veredelt mit Eierlikeur sind die gepuderten Mini-Pfannkuchen der optimale Nachtisch.

So schmeckt’s: Die Käsewurst vom Schwenkgril unterscheidet sich beim ersten Biss nicht von einer Holsteiner Bratwurst, sie wirkt aber nach. Die großen Pommes sind die besten auf der Kieler Woche. Als echte holländische Spezialität sind die Poffertjes. Die Mini-Pfannkuchen sind genau so, dass man sie einzeln mit der Zunge in den Gaumen drücken kann und der Puderzucker dabei seine Wirkung erzeugt die Geschmacksnerven nach den scharfen Gewürzen hervorragend beruhigt. Und für den kleinen Snack sind die Käsespieße aus Goude die optimale Anbinding.

Preise: Die Poffertjes starten mit Puder und Butter bei 4 Euro und steigern sich in der Nutella-Eierlikör-Variante nur auf die 4,50 Euro. Damit ist das Preisniveau gefühlt wie vor der Pandemie. Fast alles liegt unter der 5 Euro-Marke. Mit 2 Euro für einen Käsespieß ist gerade für die Menschen mit kleinem Hunger ein Angebot da. Nur das Nackensteak reißt die 6 Euro.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Österreich-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Kieler Wochen 2023: Holger Scherer vom Österreich-Stand auf dem Internationalen Markt präsentiert einen Germknödel. © Quelle: KN

Das Angebot: Am Stand von Deutschlands kleinem Nachbarn wird auch in diesem Jahr groß aufgetischt. Traditionelle Gerichte wie Schweinebraten mit Semmelknödel, Sauerkraut und Bratensauce (16,50 Euro), Knödelplatte (13 Euro) oder Kaiserschmarrn (12 Euro) sind seriöse Hauptmahlzeiten. Wer den Gürtel nicht weiter schnallen will, kann alternativ einen Grillschinken im Brötchen (6,50 Euro) snacken. Dazu ein halber Liter Salzburger Stieglbier (6 Euro), danach ein Obstler (4 Euro): Des is ur Leiwand!

So schmeckt’s: Die hier angebotenen Zubereitungen und Gerichte funktionieren in einer Marktstandküche sehr gut. Beim Grillschinken fallen die gute Fleischqualität, die zarte Textur und die stimmige Würzung positiv auf. Das Brötchen hingegen ist Standardware. Den Riesengermknödel sollte man unbedingt original mit Butter und Mohnzucker bestellen und nicht mit Vanillesauce und Kirschen. Denn dann entpuppt sich der süße Knödel als echte Delikatesse.

Preise: Wer an den gastlich eingedeckten Tischen des Österreich-Standes Platz nimmt, entdeckt auf dessen Speisekarte viele Gerichte im zweistelligen Eurobereich. Aber: Sie sind auch entsprechend dimensioniert und warten zudem meist mit großen Fleischportionen auf, die naturgemäß ihren Preis haben. Und wer ein Schnäppchen machen will, dem bleibt ja immer noch der Riesengermknödel für in Anbetracht seiner Größe schlanke 8 Euro.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Pakistan-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Farhat Malik vom Pakistan-Stand auf dem Internationalen Markt präsentiert einen Mischteller mit Mango-Lassi. © Quelle: KN

Das Angebot: Gerichte wie Pakoras mit Joghurtsauce (5,50 Euro), Chicken Curry (7 Euro) und Samosas – frittierte Teigtaschen zum Stückpreis von 3 Euro – sind den Stammgästen des Internationalen Marktes bestens bekannt. Einen guten Überblick über das Angebot am Stand bietet der Punjabi-Mischteller (8 Euro). Dazu passt ein großes Glas Mango-Lassi (2,50 Euro), das nur 50 Cent mehr kostet als ein Wasser.

So schmeckt’s: Das Chicken Curry, das beim KN-Test 2022 für Begeisterung sorgte, konnte in diesem nicht überzeugen. Das Hühnerfleisch: zu fest. Das Gemüse: zu weich. Und die Würze: kaum vorhanden. Aromatischer waren die Pakoras in normaler Food-Court-Qualität, die auch die nach pakistanischer Art zubereiteten Kichererbsen Chana Masala (6 Euro) besaßen. Ein Highlight: die hausgemachten Samosas mit Joghurtsauce – nicht nur auf den Punkt zubereitet, sondern auch sonst angenehm frisch.

Preise: Bemerkenswert ist, dass bei den Pakoras der Preis des Vorjahres beibehalten wurde. Das Chicken Curry ist um einen Euro teurer geworden, was angesichts der allgemeinen Preissteigerungen gerechtfertigt scheint. Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis am Pakistan-Stand nachvollziehbar und für die Wertung von knapp zwei Kochmützen okay.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Peru-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Live-Cooking in Peru: Der Koch Paul Batista (links) bereitet das Lomo Saltado frisch in der Pfanne zu. © Quelle: KN

Das Angebot entführt einen wahrlich in eine fremde Essenskultur. Ceviche (Fisch eingelegt in Limettensaft) und das traditionelle Pfannengericht Lomo Saltado mit Rindfleisch gibt es für je 15 Euro. Vegetarier müssen sich allerdings mit Empanadas (5 Euro) oder dem Milchkuchen „Tres Leches“ (5 Euro) begnügen. Auf der Getränkekarte findet sich ein Maisgetränk (3 Euro) oder der Cocktail Pisco Sour (8 Euro).

So schmeckt’s: Fans von würzigen Wok-Gerichten sind mit dem Lomo Saltado gut bedient – zartes Rindfleisch mit einer scharfen Bratsoße. Dazu gibt es Reis und Pommes. Das zimtige, lilafarbene Maisgetränk ist mal etwas anderes – hätte jedoch ein bisschen kühler sein können. Geheimtipp: Der Milchkuchen ist super saftig und zergeht beim Essen auf der Zunge.

Preise: Wer sparen will, kommt hier bei einem Hauptgericht nicht weit. Unter 10 Euro gibt es nichts. Dafür gibt es einen vollen Teller und frisches Essen mit Liebe zubereitetes Essen.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Polen-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Mateusz Witwicki vom polnischen Stand zeigt das Schaschlik (links) und einen gemischten Teller. © Quelle: KN

Das Angebot am großen polnischen Stand mit viel Platz, um im Sitzen oder Stehen zu essen, ist vielfältig und gehaltvoll: Besonders die Getränkekarte hält Ungewöhnliches bereit. Es gibt nicht nur Pils, sondern auch Kirsch- und Himbeerbier, ein Dunkel und glutenfreies Bier sind ebenfalls dabei (je nach Größe 4 bis 6,50 Euro). Beim Essen setzt Polen auf die Klassiker: Polnische Wurst, Kohlroulade (je 6 Euro), Piroggen, Bigos (je 9 Euro), Eisbein mit Bigos sowie Schaschlik für je 14 Euro. Blutwurst kostet 5 Euro, eine Gurke 2 Euro. Polnische Herzlichkeit gibt’s gratis dazu.

So schmeckt’s: Wer deftige Hausmannskost mag, ist am polnischen Stand genau richtig. Der Schaschlikspieß ist mit Schweineschinken und Speck sowie Krakauer Wurst und Zwiebeln bestückt und fällt extralang aus – das muss er allerdings auch beim Preis von 14 Euro (Vorjahr: 12 Euro). Die Piroggen sind bissfest, das Bigos hat die richtige Würze und kommt im Schälchen mit ausreichend Wursteinlage daher.

Preise: Im Vergleich zum Vorjahr hat die Preisliste beim Essen um einen bis zwei Euro je Gericht zugelegt. Die Portionen sind jedoch großzügig bemessen. Satt wird man auf jeden Fall.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Portugal-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Die Studentin Elizane Lopes (23, li.) und die Angestellte Jessica Mendes (28), beide aus der früheren portugiesischen Kolonie Cap Verde, servieren Pasteis de Bacalhau. © Quelle: KN

Das Angebot: Der Tapasteller kostet 7,50 Euro, vier Pasteils de Bacalhau (Stockfischkroketten) mit Kräuter- und Knoblauchdip plus Weißbrot 5,50 Euro, Tostas (knuspriges Weißbrot mit Schinken, Tomate und Käse) 4,50 Euro, Chourico (Paprikawurst im Weißbrot) 4 Euro, Petiscos (Käsewürfel mit Oliven oder Weintrauben) 3,50 Euro, zum Nachtisch Pasteis de Nata (Vanille-Blätterteigtörtchen) für zwei Euro. Bier, Wein und Limonade sind alle original portugiesisch und kosten nicht viel.

So schmeckt’s: Ein Nationalgericht: vier Stockfischkroketten (Pasteis de Bacalhau), warm, weich und wohlschmeckend, überhaupt nicht faserig, dazu würzige Kräuter- und Knoblauchdips und tadelloses Weißbrot, das Ganze von Landestöchtern der früheren portugiesischen Kolonie Cap Verde charmant serviert. Der Geschmack schlägt die Menge.

Preise: Überragendes Preis-Leistungsverhältnis. Portugal lohnt sich.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Ruanda-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Immaculata Mukamugema ist schon seit 16 Jahren bei der Kieler Woche auf dem internationalen Markt dabei. © Quelle: KN

Das Angebot: Am Stand von Ruanda bekommt man genau das, was man von einem internationalen Markt erwarten darf: Vielfalt und spannende Gerichte, die man noch nicht kennt. Das Angebot reicht von Känguru-Ragout (13,50 Euro) über Krokodil-Spieße (10 Euro) und Zebraburger (10 Euro) bis hin zu drei verschiedenen veganen Burgern (8,50 Euro). Dazu gibt es noch Curry-Ingwer Gemüse (Imboga) mit Reis oder Couscous oder feinwürzigen Spinat nach afrikanischer Art (Lengalenga) mit Couscous für je 8,50 Euro.

So schmeckt’s: Das Känguru-Ragout ist köstlich und zart. Der Krokodil-Spieß dagegen etwas trockener. Der Zebraburger hat eine leichte Wildnote. Beim Veggie-Burger sind die Gewürze fein aufeinander abgestimmt. Jedes Gericht für sich ist ein Geschmackserlebnis ohne überwürzt oder zu scharf zu sein. So macht die kulinarische Reise in andere Länder Spaß.

Preise: Die Preise sind nicht gerade günstig, aber das Fleisch von Exoten unterliegt besonderen Bestimmungen und man isst es ja auch nicht jeden Tag. 8,50 Euro für einen der leckeren veganen Burger ist völlig okay, wenn er so schmeckt wie am Stand von Immaculata Mukamugema.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

Slowakei-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Die Slowakei fokussiert sich auf einige, wenige Nationalgerichte. Unter anderem serviert Alexandra Novakova Klobasa (Krainer Wurst) mit Brot, Meerrettich, Krautsalat und Peperoni © Quelle: KN

Das Angebot: Die Slowakei hat sich auf einige wenige Nationalgerichte spezialisiert. Für Fleischfreunde gibt es Klobasa (Krainer Wurst) im Brötchen (5 Euro) oder mit Brot, Meerrettich, Krautsalat und Peperoni (6,50 Euro). Serviert wird auch Bryndzové halušky (Brimsennocken) aus Kartoffeln, Mehl, Salz und Schafskäse in vegetarischer Variante (7 Euro) oder mit Speck (8 Euro). Als Nachtisch gibt es Baumstriezel für 5 Euro. Wer Durst hat, kann aus mehreren heimischen Biersorten, zum Beispiel dem Urpiner Lager, wählen. 0,3 Liter kosten 4,50 Euro, 0,5 Liter sechs Euro. Zudem gibt es Kräuterlikör und den Wacholderschnaps Borovička.

So schmeckt’s: Die Klobasa ist pikant gewürzt, aber nicht zu scharf und harmoniert mit dem Meerrettich und Senf. Der frisch zubereitete Baumstriezel dampft noch in der Hand und ist das Warten auf eine kurze Abkühlung wert.

Preise: Das Preis-Leistungsverhältnis ist in Ordnung. Es werden Preise wie überall auf dem Internationalen Markt verlangt mit ausreichend großen Portionen.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Spanien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Lisa Marie San Martin Lojo (links) und Monique-Dilan Gürgöz präsentieren eine Portion Paella. © Quelle: KN

Das Angebot: Eine Portion Paella bekommt man am Spanien-Stand für 7 Euro. Ein Schälchen geschnitte Chorizo gibt es für 4 Euro, ebenso wie die gebratene Chorizo im Brötchen. Für zwei gebratene Chorizo im Brötchen zahlt man allerdings nur 7 Euro. Ein Bocadillo mit Chorizo oder Serrano Schinken (belegtes Baguette) kostet 5 bzw. 6 Euro. Eine Auswahl aus neun kleinen Tapas-Spießen gibt es für 10 Euro. Eine Portion Boquerones (Sardellen) kostet 6 Euro.

So schmeckt’s: Die Chorizo im Brötchen hat genau die richtige Schärfe und ist schön knackig. Auch das Brötchen ist schön kross. Die Wurst ist zwar etwas fettig, ist geschmacklich allerdings kaum zu übertreffen. Die Portion Paella ist sehr lecker, mit verschiedenen Meeresfrüchten wie kleinen Gambas, Muschelfelisch und Tintenfischringen. Auch Hähnchen ist mit drin. Der Reis ist schön würzig und nicht zu verkocht. Allerdings hätte noch etwas mehr Fisch in der Paella sein können. Die geschnittene Chorizo im Tapas-Schälchen hatte eine angenehme Schärfe und schmeckt auf den Boquadillos sehr lecker, das zu dem Tapas-Schälchen servierte Baguettebrot war jedoch etwas trocken.

Preise: Das Preis-Leistungsverhältnis ist überdurchschnittlich gut. Die Portionen sind ausreichend, und vor allem die gebratene Chorizo ist mit 4 Euro ein Preisknaller, da sie geschmacklich kaum zu übertreffen ist.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Südkorea-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Am Südkorea-Stand servieren Emi Yeo (von links), Eunju Song, Hannah Kim und Chaneun Park unter anderem Kimchi Jeon (rechtes Schälchen) und Korean Corn Dog. © Quelle: KN

Das Angebot: Südkoreanisches Streetfood in fünf Varianten: Kimchi (fermentiertes Gemüse, 4 Euro), Kimchi Jeon (Pfannkuchen mit Kimchi, 7 Euro), Tteokbokki (Reiskuchen mit Soße, 7 Euro), Korean Corn Dog (gefüllter und frittierter Teig am Stil, 6 Euro) und Dakgangjeong (frittiertes Huhn, je nach Portion 5 oder 9 Euro). Vier der Gerichte sind auch für Vegetarier geeignet, Getränke werden nicht angeboten.

So schmeckt’s: Der rötliche Kimchi-Pfannkuchen ist leicht scharf, an einigen Stellen knusprig und sehr fettig. Den Korean Corn Dog gibt’s mit Käse oder Fleisch gefüllt. Auch er ist außen knusprig, der Teig ist fluffig und leicht süßlich. Als Soßen werden Ketchup und Senf gereicht. In der Käse-Variante ist der Corn Dog leider keine Geschmacksexplosion.

Preise: Vom mächtigen Korean Corn Dog für sechs Euro wird man satt. Anders sieht es beim Kimchi-Pfannkuchen aus: Die Portion ist übersichtlich und mit sieben Euro zu teuer.

Fazit: 1 von 3 Kochmützen

Tschechien-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Der Prager Schinken beim Tschechien-Stand © Quelle: KN

Das Angebot: Tschechiens Küche ist deftig und gut gewürzt. Es gibt an dem Stand aber auch Vegetarisches Fladenbrot (8,50 Euro) und Vegane Salatbowl mit karamelisierten Walnüssen und fruchtiger Beerenobst-Vinaigrette (8,50 Euro). Der Klasiker ist aber der Prager Schinken zum Mittag (8 Euro) und für den Abend das deftige Böhmische Kesselgulasch (8 Euro). Für den kleinen Hunger gibt es die Kleine Budweiser Grillwurst (3,50).

So schmeckt’s: Das Fladenbrot ist etwas weich und trocken. Das lässt sich aber mit Soße kompensieren. Der Prager Schinken wird direkt auf Zuruf angebraten und ist knusprig. Die Würzung ist genau richtig und nicht zu scharf. Die Menge ist ebenfalls gut und es lässt sich aus der Hand essen.

Preise: Vom Kesselgulasch bis zur Grillwurst ist von 3,50 bis 8,50 Euro alles ausgewogen und nicht überteuert. Eine tolle Idee ist der Familiengericht für zwei Erwachsene und ein Kind für 13 Euro. Jedes weitere Kind wird mit 3,50 Euro berichtet.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Türkei-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Die Türkei ist erstmals seit Jahren wieder auf der Kieler Woche vertreten. Im Angebot gibt es klassische Gerichte wie Dönerteller, die es auch in Döner-Restaurants gibt. © Quelle: Steffen Müller

Das Angebot: Nach einigen Jahren Pause ist die Türkei wieder zurück auf dem Internationalen Markt. Auf der Speisekarte steht, was es auch in klassischen Döner-Läden gibt: Döner im Fladenbrot (acht Euro), Döner- und Köfteteller (16 Euro), Döner Box (10 Euro), Pommes (5 Euro) aber auch Türkische Pizza oder Sigara Börek. Nicht alltäglich ist Tantuni (Rindergeschnetzeltes im Fladenbrot) für 10 Euro. Dazu gibt es noch eine größere Auswahl an Antipasti und süßes Gebäck wie Baklava. Als Getränke gibt es Bier von Efes (0,3 Liter für vier Euro, 0,5 Liter für sechs Euro), Raki, Weine und Säfte.

So schmeckt’s: Lecker, aber nicht besonders außergewöhnlich. Der Geschmack gleicht dem in einer guten Dönerbude.

Preise: Die Portionen sind zwar groß, aber auch vergleichsweise teuer. Die 16 Euro für den Dönerteller sind zu viel.

Fazit: 1 von 3 Kochmützen

Ungarn-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

György Vecsy serviert am Ungarn-Stand das Szegediner Krautgulasch (hier eine kleine Portion). © Quelle: KN

Das Angebot ist ein El Dorado für Gulaschfreunde: Ob als Suppe (kleine Portion 7 Euro, groß 9,50 Euro), vom Rind mit Paprikakartoffeln oder der Klassiker Szegediner Krautgulasch (je 8 Euro bzw. 12 Euro). Fleisch gibt es auch in anderen Varianten: Wurst mit Sauerkraut oder Paprikakartoffeln (je 7 bzw. 10 Euro). Für den kleineren Hunger wird Langosch serviert (8 Euro), zum Nachtisch Palatschinken mit Marmelade (2 bzw. 4 Euro). Ein Glas Traubensaft (0,3 Liter) kostet 3,50 Euro, ein Glas Weißwein (5 Euro).

So schmeckt’s: Wer Sauerkraut und Gulasch mag, wird das Szegediner Krautgulasch am Ungarn-Stand lieben: Das Fleisch zergeht fast auf der Zunge, das Kraut ist sehr gut gewürzt (erst probieren, nicht zu früh nachwürzen!). Die Joghurtsoße obendrauf verleiht dem Gericht eine zusätzliche frische Note. Pappsatt und glücklich!

Preise: Fairer Preis für eine Portion, die selbst hungrige Männer satt macht: 12 Euro für den großen Teller Szegediner Krautgulasch ist gerechtfertigt. Das Langosch für 8 Euro ist hingegen grenzwertig.

Fazit: 3 von 3 Kochmützen

USA-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Verschiedene Burger gibt es am Stand der USA. Hier serviert Philip Guttzeit die Variante mit Honey Roast Scheinebraten. © Quelle: KN

Das Angebot spiegelt wider, was man aus den USA kennt: Burger mit Rind (von 7 bis 8,50 Euro) und Pulled Pork (von 6,50 Euro für die Solo-Variante bis hin zu 12 Euro für den Grillteller) bilden den Kern der Karte, ergänzt durch frittierte Beilagen. Es gibt unter anderem Onion Rings für 6 Euro oder Buffalo Chicken Wings 7 Euro – inklusive Sour Cream oder BBQ-Sauce. Zusätzlich stehen Specials wie der Honey-Roast-Burger für 8,50 Euro oder ein Kinderangebot mit Pulled Pork und Potato Dippers für 6,50 Euro auf dem Menü.

So schmeckt’s: Der Schweinebraten im zügig zusammengestellten Honey-Roast-Burger ist zart, die Sauce leicht süßlich. Der Teigmantel der Onion Rings ist knusprig, dazu gibt es reichlich Sour Cream. Etwas mehr Auswahl bietet der Grillteller mit Pulled Pork, Süßkartoffelpommes, Baked Beans und Coleslaw. Das eher fettige Essen trifft die Erwartungen und bildet eine gute Grundlage für alle, die noch feiern wollen. Wer hier isst, wird satt.

Preise: Mit sieben bis 8,50 Euro kosten die Burger so viel wie auch in der Gastronomie andernorts. Die Beilagen-Preise sind etwas gesalzener, allerdings reicht die Portion Onion Rings allein für den kleinen Hunger.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

Usbekistan-Stand auf dem Internationalen Markt im KN-Test

Martin Albus und Kerrin Autzen servieren das Nationalgericht Usbekistans "Plov" auf dem Internationalen Markt. © Quelle: KN

Das Angebot: Die Küche Usbekistans dürfte vielen Menschen unbekannt sein. Mit dem Nationalgericht „Plov“ (10 Euro), dem Honigkuchen „Medovik“ (3 Euro) und usbekischem „Baklava“ (war zum Testzeitpunkt leider ausverkauft) bekommt man einen kleinen Einblick in die Spezialitäten des Landes, deren Verwandtschaft zum orientalischen Essen zu erkennen ist.

So schmeckt’s: Was zunächst exotisch klingt, entpuppt sich als bodenständig. Das Reisgericht Plov besteht neben Rindfleisch vor allem aus Reis, Mohrrüben und Zwiebeln. So kann sich auch der deutsche Durchschnittgaumen an Usbekistan heranwagen. Noch besser gefiel allerdings der Honigkuchen, der saftig ist und nicht so klebrig-süß, wie man befürchten könnte.

Preise: Das Hauptgericht „Plov“ für 10 Euro ist kein Schnäppchen, immerhin reicht die Portion für einen gewissen Sättigungsgrad. Beim „Medovik“ für drei Euro macht man absolut nichts verkehrt.

Fazit: 2 von 3 Kochmützen

