Zweite Karriere

Wie sich aus einer pfiffigen Idee in der Coronazeit etwas Dauerhaftes entwickeln kann, zeigt sich am Beispiel von Marko Abend. Sein Streaming-Angebot war für ihn Sprungbrett in eine Karriere als Schlagerstar. Seinen neuesten Coversong will Marco Abend auf der Kieler Woche präsentieren.