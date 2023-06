﻿Kieler Woche 2023: Kiellinie wird ab sofort am Abend zur Einbahnstraße

Tim Jürgensen schlägt Ulf Kämpfer

Der Baustellen-Frust in Kiel ist ein verbindendes Element. So auch beim Poetry Battle auf der Kieler Woche 2023. Dort traten der Poetry Slammer Tim Jürgensen und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gegeneinander an – und sprachen über Stau und die Verkehrslage in der Landeshauptstadt.