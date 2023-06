Der Rathausplatz platzte zum Konzert der Sportfreunde Stiller zum Auftakt der Kieler Woche 2023 aus allen Nähten. Doch noch voller war es am Sonnabendabend auf der Kiellinie. Die Polizei musste eine Einbahnstraße einrichten, um die Menschenmassen zu trennen. Besucher berichten von teils chaotischen Szenen.

Kiel. Nichts ging mehr. Wer am Eröffnungssonnabend der Kieler Woche 2023 am Abend auf der Kiellinie unterwegs war, kam weder vor noch zurück. Der Andrang war so groß, dass die Polizei kurzerhand aus der Promenade am Wasser eine Einbahnstraße machen musste. Wer nach Norden – sprich zum Bayernzelt – wollte, konnte an der Kiellinie weitergehen. Besucher, die Richtung Innenstadt unterwegs waren, wurden über den Düsternbrooker Weg geleitet.