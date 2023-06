﻿Massenandrang und Panik: Kiellinie wird zur Einbahnstraße

Kiel. Nichts ging mehr. Wer am Eröffnungssonnabend der Kieler Woche 2023 am Abend auf der Kiellinie unterwegs war, kam weder vor noch zurück. Der Andrang war so groß, dass die Polizei kurzerhand aus der Promenade am Wasser eine Einbahnstraße machen musste. Wer nach Norden – sprich zum Bayernzelt – wollte, konnte an der Kiellinie weitergehen. Besucher, die Richtung Innenstadt unterwegs waren, wurden über den Düsternbrooker Weg geleitet.

Um 21.46 Uhr vermeldete die Stadt Kiel auf dem Twitter-Account der Kieler Woche: „Die Kiellinie ist sehr voll. Bitte besucht ein anderes Areal.“ Doch da war es schon zu spät. Da immer mehr Menschen ans Wasser strömten, blieb der Polizei keine Wahl, als die Menschenmenge zu trennen und eine Einbahnstraße einzurichten. Insbesondere rund um das Geomar und das Seehundbecken gab es kein Vor und kein Zurück. Auch vor dem Bayernzelt bildete sich ein riesiger Menschenpulk, aus dem es kein Herauskommen gab.

Volle Kiellinie zur Kiwo 2023: Auch die Wasserschutzpolizei rückt an

Augenzeugen berichten von teils chaotischen Szenen. Menschen hätten Panik bekommen und irgendwie versucht, sich einen Weg aus der Menge zu bahnen. Nach Informationen der Kieler Nachrichten rückte auch die Wasserschutzpolizei an, um eingreifen zu können, falls Besucher als letzten Ausweg in die Förde gesprungen wären.

Nach Angaben der Polizei-Leitstelle blieb es jedoch friedlich. Es habe keine größeren Auseinandersetzungen gegeben. Gegen 23.15 Uhr sei es rund um die Kiellinie deutlich leerer und ruhiger geworden.

