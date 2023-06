Kieler Woche 2023

Ungemütliche Szenen an der Kiellinie: Die Menschen strömten am Eröffnungstag an die Förde und kamen nicht mehr vor oder zurück.

Chaos, Gedränge, Menschenmassen: Aus allen Richtungen strömten am Eröffnungsabend der Kieler Woche 2023 Besucher an die Kiellinie. Gegen 21 Uhr ging nichts mehr. So hat es sich inmitten des Menschenpulks angefühlt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket