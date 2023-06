﻿Kieler Woche 2023: So kunstvoll werden einige Konzerte in Gebärdensprache übersetzt

Laura Levita Valyte schwingt ihre Hände, bewegt sich zum Rhythmus der Musik und transportiert Emotionen mit ihrer Mimik. Die junge Frau auf der Bühne ist gehörlos und übersetzt Musik für andere gehörlose Menschen auf der Kieler Woche 2023 – auf eine kunstvolle, poetische Art.

Kiel. Immer wieder wechseln die Finger ihre Positionen. Manchmal berühren sie sich gegenseitig, manchmal die flache Hand oder das Gesicht. Ganz in schwarz gekleidet steht eine Frau auf der Bühne am Asmus-Bremer-Platz in Kiel – zusammen mit United 4, der Kultband, die schon viele Jahre auf der Kieler Woche Cover-Songs spielt. Die Frau mit dem langen Beinschlitz im Rock tanzt und gestikuliert mit ihren Händen; denn Laura Levita Valyte ist gehörlos und übersetzt die Musik für andere gehörlose Menschen im Publikum.