Live Alle Infos

Bei Marla Glens Auftritt bei „Gewaltig leise“ war es am Donnerstagabend auf der Krusenkoppel voll. Weitere Eindrücke und aktuelle Informationen zur Kieler Woche 2023 gibt es im Liveblog.

Die Kieler Woche 2023 versetzt Kiel zehn Tage lang in einen Ausnahmezustand und steuert auf das Abschlusswochenende zu: Von Konzerten und Segelregatten bis hin zu Windjammerparade und Feuerwerk können Sie in unserem Liveblog aktuell verfolgen, was die Kieler Woche heute zu bieten hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket