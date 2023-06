﻿Mehr Toiletten, Gutscheine, neue Bühnen: Das ist neu auf der Kieler Woche 2023

Toiletten: Der Weg zu einer Toilette soll kürzer, lange Schlangen davor weniger werden: Deshalb hat das Kieler-Woche-Büro das Angebot an Toiletten deutlich erhöht. Trotz der angespannten Lage auf dem Toilettenmarkt werden in diesem Jahr auf der Kieler Woche 20 Prozent mehr Toiletten zur Verfügung als 2022 stehen, berichtet Dornberger. Grundsätzlich sei mit allen Partnern vereinbart, dass alle Toiletten kostenfrei sind, so der Kieler-Woche-Chef: „Jedoch ist eine unauffällige Spendenbitte erlaubt. Dafür wird an jeder Toilettenstation ein einheitliches Schild gut sichtbar angebracht.“

Neue Bühnen: Zum ersten Mal bot die Kieler Woche im vergangenen Jahr ihren Besuchern eine sogenannten Secret Stage an, eine Geheimbühne. Der Erfolg der Idee sei so groß gewesen, sagen die Veranstalter, dass die Zahl dieser Secret Stages in diesem Jahr auf vier Bühnen erweitert wird. Auf der Geomar-Wiese, vor dem Bayernzelt, beim Segelcamp und auf der Blücherbrücke erhalten diesmal Talente und lokale Bands die Gelegenheit, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Jeweils 200 bis 300 Zuschauer finden vor den Bühnen Platz – und können so, quasi im Vorbeigehen, auf Konzerte aufmerksam werden. Ebenfalls neu ist eine „schwimmende Bühne“: Das Traditionsschiff „Freedom“, eben erst von der Hörn an die Reventloubrücke umgezogen, wird Austragungsort von zwei Konzerten sein.