﻿Kieler Woche 2023 mit Besucherrekord: Wie viel ist am Ende zu viel?

Kiel. Woran werden wir uns erinnern, wenn wir in Zukunft über die Kieler Woche 2023 reden? An das Wetter? An ein bestimmtes Konzert? An Daniel Günthers „Layla“-Auftritt? Nein. Auf die Frage nach dem Kieler-Woche-Moment gibt es fast vier Millionen Antworten. Jede und jeder hat seinen ganz persönlichen Moment erlebt.

Vielleicht lässt sich wieder nur eine einzige Erkenntnis herausarbeiten, die massentauglich ist: Die Kieler Woche ist eines der letzten Lagerfeuer unserer Zeit, ein Volksfest im besten Sinne, um das sich alle versammeln, die bei derartigen Formaten nicht grundsätzlich die Flucht ergreifen. Ganz gleich welchen Alters, ob an der Förde heimisch oder von weither angereist, ob Chefärztin oder Sozialhilfeempfänger, ob gesund oder beeinträchtigt: Die Kieler Woche hat ihr Versprechen erneut eingehalten, ein Fest für alle zu sein.

Kieler Woche 2023 ist noch sympathischer geworden

Die Kieler Woche 2023 ist über sich hinausgewachsen. Der neue Besucherrekord, diesmal auch bedingt durch das konstant sommerliche Wetter, ist ein Kompliment für die Veranstalter um Kiwo-Chef Philipp Dornberger, der nicht müde wird, ein längst etabliertes Konzept weiterzuentwickeln.

Kostenlose Trinkwasserspender, Gebärdendolmetscher für Konzerte, mehr Toiletten: Es sind nur kleine Stellschrauben, die das Fest noch sympathischer machen. Weil jeder spürt: Hier sind alle willkommen.

Die Kieler Woche wächst also über sich hinaus. Diese Erkenntnis birgt nicht nur Lob, sondern meint auch eine Entwicklung, die im schlimmsten Fall zum Sicherheitsrisiko werden kann, falls dieser Trend anhalten sollte.

Wie viel ist am Ende zu viel? Der Platz in der Stadt jedenfalls ist endlich. Und was noch deutlicher wird: Kiel fehlt eine Freifläche abseits des Rummels, die es ermöglicht, große Musik-Acts auftreten zu lassen. Die NDR-Bühne am Ostseekai war einst so eine – doch da nicht nur die Begeisterung für die Kieler Woche, sondern auch für Kreuzfahrten zugenommen hat, bleiben den Top-Acts der Musikszene nur Rathausplatz und Fördebühne.

Orte der Konzert-Areale der Kieler Woche überdenken – sonst droht Gefahr

Wozu das führen kann, ließ sich bei dieser Kieler Woche beobachten. An der einen Stelle, vor dem Rathaus, sperrten die Veranstalter das Areal bei Konzerten mehrmals ab. An der anderen Stelle, an der Kiellinie, war es an vielen Abenden vor allem im Zusammenspiel mit Konzerten so voll, dass die Macher ein Einbahnstraßen-System einführten – und an den hochfrequentierten Abenden danach wieder reaktivierten. Das geschah spät, war aber schlussendlich gut reagiert.

In vielen Momenten hat man sicher auch Glück gehabt. Für das nächste Jahr muss eine Lösung gefunden werden, die derart gefährliche Momente verhindert.

Der Kiwo-Chef hat bereits angekündigt, nachbessern zu wollen. Nach etwas Erholung und einer Analyse müssen Ergebnisse folgen. Damit auch 2024 wieder fast vier Millionen Momente in Erinnerung bleiben – und nicht nur einer.

