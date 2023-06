﻿Polizei verhängt Kieler-Woche-Verbot für einige jugendliche Straftäter

Liveblog zum Nachlesen

Ocean Race Kiel 2023: So war der Fly-by in der Kieler Förde

Das Ocean Race 2023 in Kiel ist vorüber: Etappe sechs führte die Weltumsegler mit Boris Herrmanns Team Malizia von Aarhus nach Den Haag. Höhepunkt war am späten Freitagnachmittag der „Fly-by“ in der Kieler Innenförde. Impressionen vom Rennen zeigen wir Ihnen in der Liveblog-Nachlese.