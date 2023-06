Kieler-Woche-Auftakt: So lief das Wochenende aus Sicht der Polizei

Kiel. Die Kieler Woche 2023 sorgt für Ausnahmestimmung in der Stadt. Davon ausgenommen ist auch nicht die Polizei, die sich auf arbeitsreiche Tage einstellt. Zum Auftakt hatten die Beamtinnen und Beamten bereits einiges zu tun. Doch das Fazit fällt positiv aus. „Aus polizeilicher Sicht verläuft das Fest überwiegend friedlich“, sagt Polizeisprecher Matthias Arends.

Die größte Herausforderung bislang gab es am Sonnabendabend an der Kiellinie für die Polizei. Hier musste mit einem Großaufgebot angerückt werden, damit die Menschenmassen den völlig überfüllten Bereich koordiniert passieren konnten. Ab etwa 21.30 Uhr war auf der Kiellinie im Bereich des Seehundbeckens kein Durchkommen mehr. Aus diesem Grunde entschieden die Verantwortlichen, eine Einbahnstraßenregelung einzurichten. Wer Richtung Norden wollte, konnte an der Kiellinie bleiben, Gäste auf dem Weg in die Stadt wurden auf den Düsternbrooker Weg geleitet. Ab etwa 22.30 Uhr entspannte sich die Lage nach Angaben des Polizeisprechers wieder.

Kieler Woche 2023: Auch der Zugang zum Rathausplatz musste reguliert werden

Und nicht nur an der Kiellinie musste die Polizei die Menschenströme regeln: Auch der Zugang zum Rathausplatz musste gegen 20 Uhr zwischen offizieller Eröffnung und Beginn des Konzerts der Sportfreunde Stiller wegen Überfüllung gesperrt werden. Gegen Mitternacht kam es in Höhe Blücherbrücke erneut zu einer größeren Menschenansammlung, sodass die Polizei auch hier regulierend eingriff.

„Abgesehen davon kam es Freitag und Sonnabend zu keinen besonderen oder herausragenden Einsatzlagen“, sagt Arends. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten aus Kiel und Eutin nahmen 35 Strafanzeigen auf. Bei 25 davon handelt es sich um Körperverletzungen. Eine Person wurde gewalttätig, als der Sachverhalt aufgenommen wurde. Einsatzkräfte kamen dabei nicht zu Schaden. Zum Vergleich: 2022 gab es Freitag und Sonnabend 30 Körperverletzungen und vier Widerstandshandlungen. Die Polizei nahm in diesem Zeitraum 46 Strafanzeigen auf.

Zudem sprach die Polizei 22 Platzverweise gegen störende und aggressive Personen aus – 2022 waren es neun. Ein Mann verstieß gegen das Verbot und wurde auf eine Wache gebracht.

Die Feuerwehr verzeichnet 80 Versorgungen und 22 Transporte ins Krankenhaus. Das entspricht dem Niveau von 2022.

