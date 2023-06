﻿Kieler Woche 2023: Das hat der Playground für Kinder und Jugendliche zu bieten

Kiel. Ob Skaten, K-Pop oder Gaming: Auf dem Playground für Kinder und Jugendliche ist auch 2023 auf der Kieler Woche wieder einiges los. Das kleine Spieldorf liegt im Ratsdienergarten neben der Jungen Bühne. Das Programm hat Gründer Arne Eichberg vom Kieler Jugendring gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entworfen.

Der Playground soll ein Safespace sein, sein sicherer Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche von 13 bis 18 Uhr wohlfühlen können. Für diese Zielgruppe sind alle Angebote kostenlos. Finanziert wird das Projekt von der Stadt. In der Umsetzung ist Arne Eichberg trotzdem ganz frei. „Die Kinder konnten miteinscheiden, was auf dem Playground passieren soll.“ So ist das Projekt perfekt auf die Kinder und Jugendlichen zugeschnitten.

Playground auf der Kieler Woche 2023: Comics, Fotobox und Skaten

Innerhalb des kleinen Dorfes gibt es verschiedene Stationen. In einem Zelt bietet die Stadtbücherei viel rund ums Thema „Comic“ an: Hier können die Kinder und Jugendlichen nicht nur stöbern. Es gibt auch eine Fotobox, in der mit Verkleidungen eine Erinnerung von der Kieler Woche geschaffen werden kann. Im gleichen Zelt bietet der Verein Nerdlicht das „Sailor Maid Café“ an. Kinder und Jugendliche können sich darin stärken – etwa mit Obst und Gemüse.

Auch Skatefans kommen beim Playground auf ihre Kosten: Ehrenamtliche Skater haben eine kleine Halfpipe gebaut. Boards und Helme werden ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt. Mindestens zwei betreuende Personen sind immer vor Ort, um die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.

In zwei weiteren Zelten wird Gaming angeboten. Einmal mit älteren Spielekonsolen wie der Wii oder dem Nintendo 64. Im anderen Zelt gibt es moderneres Gaming, etwa mit VR-Brillen. Auch zu lernen gibt es viel: Manga- oder K-Pop-Workshops sind nur zwei von vielen Punkten, die sich die Kinder und Jugendlichen gewünscht haben und die nun tatsächlich umgesetzt werden.

Playground bildet die Brücke zwischen Spiellinie und Junger Bühne

Auf einer kleinen Bühne gibt es zwischendurch immer mal Aufführungen, und am zweiten Wochenende können Disneyfans mit Theresa Lippock vom Verein Nerdlicht Lieder singen. Geistig können sich die Kinder beim Schachspielen auslasten. Wer darin noch nicht geübt ist, bekommt gezeigt, wie es geht. Künstlerisch können die Kinder und Jugendlichen ebenfalls tätig werden und beispielsweise auf Holzwänden sprayen oder Stoffbeutel bedrucken.

Arne Eichberg ist von Anfang an beim Playground dabei, den es im Jahr 2015 das erste Mal gab. Die Stadt hatte damals beim Kieler Jugendring angefragt. Nachdenken musste er nicht lange, für ihn ist der Playground ein Herzensprojekt: „Irgendwann ist man einfach zu groß für die Spiellinie, aber zu klein für die junge Bühne. Nun bilden wir die Brücke zwischen beidem und bemühen uns, dass für jeden etwas dabei ist.“

