﻿Kieler Woche 2023: Segeln, Party, Polizei – Die Halbzeitbilanz

Kiel. Die Kieler Woche zieht die Massen an. Das bringt auch seine Herausforderungen mit sich – die überfüllte Kiellinie ist ein Beispiel. Doch auf dem Sommerfest überwiegt die positive und friedliche Stimmung. Eine Halbzeitbilanz der Kieler Woche 2023:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besucherrekord auf der Kieler Woche 2023

Schon am vergangenen Sonntag vermeldete die Stadt den ersten Kieler-Woche-Rekord: 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Bis zum Abschlusstag geben die Kiwo-Organisatoren zwar keine laufenden Zahlen bekannt. Da das Wetter auch in den kommenden Tagen mitspielen soll, ist ein allgemeiner Besucherrekord in Sichtweite.

Laut Julia Kuhlmann, Hauptorganisatorin des Internationalen Marktes, ist dieser bisher jeden Tag gut besucht. Die Standbetreiber seien bislang sehr zufrieden. „So kann es die kommenden Tage weitergehen.“ Ähnliche Worte findet Stefan Heitkämper, Chef im Bayernzelt an der Kiellinie: „Es ist bisher alles sehr erfreulich gelaufen. Sowohl mit den Gästezahlen als auch mit dem Bierverkauf können wir zufrieden sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiellinie auf der Kieler Woche 2023

Der große Besucherstrom am vergangenen Sonnabend hat Stadt und Polizei zum Handeln gezwungen. Sie haben ihr gemeinsames Sicherheitskonzept angepasst, und setzen ab sofort in den Abendstunden eine Einbahnstraßen-Regelung um. Die Kiellinie bleibt dann ab dem Ostseekai in Richtung Norden gesperrt. Allerdings wollen Stadt und Polizei flexibel auf den tatsächlichen Andrang auf dem Areal reagieren.

Krankenhäuser während der Kieler Woche 2023

Im Städtischen Krankenhaus (SKK) und im Kieler Universitätsklinikum (UKSH) zeigen die hohen Besucherzahlen auch ihre Wirkung. „Die Notaufnahme war bedingt durch die Kieler Woche am vergangenen Wochenende stark frequentiert, zusätzlich zu den allgemeinen Notfällen“, berichtet SKK-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Und auch am Dienstag seien die Zentralen Notaufnahmen der beiden Krankenhäuser voll ausgelastet gewesen.

Die hohe Anzahl an Notfallfahrten habe am Dienstag zu Staus an Rettungswagen und auch „teilweise langen Wartezeiten“ geführt. Aktuell häuften sich die hitzebedingten Notfälle. „Das trifft vor allem ältere Menschen und den Dienstag“, sagte Schütze-Merkel.

Segeln bei der Kieler Woche 2023

Nach vier schwierigen Regattatagen mit unsteten Leichtwindbedingungen und vielen Startverschiebungen blies der Wind bei den Medal Races der olympischen Klassen am Mittwoch erstmals etwas stärker und sorgte für spektakuläre Rennen zum Abschluss des ersten Teils der Segelwettbewerbe. „Heute war ein genialer Tag mit tollen Bildern, die in die Welt gingen“, sagte Regattachef Dirk Ramhorst. Am Donnerstag startet der zweite Regattateil mit internationalen Bootsklassen wie Contender und 29er sowie der internationalen deutschen Meisterschaft der J/70-Kielboote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Marine auf der Kieler Woche 2023

17.900 Menschen beim Open Ship: „Das ist eine ganz gute Bilanz“, so Tim Gabrys, Sprecher der Marine in Kiel. Am Wochenende waren alle Liegeplätze im Stützpunkt belegt. Das Fehlen der „Gorch Fock“ ist der einzige Wermutstropfen.

Kriminalität auf der Kieler Woche 2023

„Im Vergleich sind bislang weniger Straftaten als 2022 bekannt geworden“, sagt Eva Rechtien, Sprecherin der Polizeidirektion Kiel. Von Freitagmittag bis Mittwochmorgen zählte die Polizei 50 Straftaten (2022: 68). Allerdings gab es mit 38 Taten mehr sogenannte Rohheitsdelikte – Körperverletzungen oder Raub – als im Vorjahr (29).

KN