﻿Bus, Bahn und Fähren: So fährt der ÖPNV zur Kieler Woche

Kiel. Zur Kieler Woche wird der Nahverkehr in und um Kiel deutlich aufgestockt. Um den zu erwartenden Andrang zu bewältigen, werden diverse Kapazitäten aufgestockt, Busse und Züge fahren deutlich häufiger. Die Details.

Im Zugverkehr setzten die Verkehrsunternehmen unter der Woche längere Züge ein, um möglichst vielen Gästen die Möglichkeit zu bieten, mit dem ÖPNV an- und abzureisen. Am Wochenende fahren die Züge aus und in Richtung Kiel durchgängig Tag und Nacht, häufig sogar zweimal pro Stunde, zwischen Neumünster und Kiel ab nachmittags sogar dreimal pro Stunde.

Bahn zur Kieler Woche: Nachts fahren zusätzliche Züge

An den Wochenenden der Kieler Woche fahren nachts stündlich Züge zwischen

Kiel und Lübeck

Kiel und Eckernförde

Kiel und Neumünster

Kiel und Rendsburg

Zusätzlich gibt es an den Wochenenden halbstündliche Rückfahrten bis ungefähr 2 Uhr nachts:

von Kiel bis Preetz

von Kiel nach Neumünster (von 21 bis 1 Uhr im 20-Minuten-Takt, dann bis 2 Uhr halbstündlich)

von Kiel nach Rendsburg

von Kiel nach Eckernförde

Züge fahren zur Kieler Woche auch nach Schönberg

Streckenbetreiber Erixx hat zur Kieler Woche auf der Linie RB 76 von Kiel Hauptbahnhof nach Kiel-Oppendorf ebenfalls einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten.

Mit Sonderzügen der Museumsbahnen gelangen Fahrgäste an beiden Wochenenden der Kieler Woche vom Kieler Hauptbahnhof nach Schönberg und auch weiter zum Schönberger Strand. Auf der Strecke fahren zwei gemeinnützige Vereine mit historischen Zügen. Dort gelten die Fahrkarten des Schleswig-Holstein-Tarifs, das Deutschlandticket und das Schleswig-Holstein-Ticket.

Kiellinien-Express zwischen Hauptbahnhof und Reventloubrücke

Zur Kieler Woche fahren in Kiel auch deutlich mehr Busse. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Reventloubrücke pendelt der sogenannte Kiellinien-Express (Linie 44), der die Gäste direkt zu den Eventarealen bringt. Der Express verkehrt an allen Tagen zwischen 13 Uhr und 1 Uhr im 15-Minuten-Takt, mit weiteren Halten bei Holstenbrücke, Jensendamm und Schloßgarten.

Der Verkehr der KVG-Linien 11 bis 14, 22, 31 bis 34, 41/42, 45, 51, 62 und 81 wird an allen Tagen der Kieler Woche um eine Stunde bis 1.05 Uhr verlängert. Die Linie 45 wird am Wochenende abends auf einen 30-Minuten-Takt verstärkt, um eine halbstündliche Anbindung der Innenstadt aus dem Bereich Wellsee herzustellen.

An den Wochenenden bedient die KVG fast alle Linien mit Gelenkwagen. Zudem werden auf vielen Linien Verstärkerbusse eingesetzt. Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön bieten ebenfalls einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten nach Kiel an.

Fähren in Kiel zur Kieler Woche mit speziellen Sonderfahrten

Auf dem Wasser fahren die Fähren der SFK nach Fahrplan. Die F2 Schwentinelinie fährt auch am Wochenende und während der Kieler Woche in den späten Abendstunden. Das Deutschlandticket wird auf der F1 und F2 akzeptiert, nicht bei den Sonderfahrten.

Ist bei einem Schiff die zulässige, maximale Fahrgastzahl erreicht, kann es laut SFK passieren, dass Fahrgäste an einem Anleger nicht mitgenommen werden können. Zur Windjammerparade und der Lichtershow zum Abschied der Kieler Woche werden Sonderfahrten angeboten.

KN