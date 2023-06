﻿Loi auf der Kieler Woche 2023: Gefühlvoller Start in den Konzertmarathon

Kiel. Ein Meer aus Händen bewegt sich rhythmisch zur Musik: Mit viel Gefühl und ehrlichen Worten begeistert Newcomerin Loi (Leonie Greiner) am Freitagabend die Menge auf dem Rathausplatz. Kaum zu glauben, dass diese voluminöse Stimme zu einem so jungen Talent gehört. Im Jahr 2017 hat es die heute 21-Jährige bis ins Finale von „The Voice Kids“ geschafft – und nun spielt sie vor rund 1000 Menschen auf der Rathausbühne bei der Kieler Woche 2023.

Als Loi um 20.10 Uhr in orangener Hose und grüner Samtbluse auf die Bühne tritt, ist der Rathausplatz schon gut gefüllt. Die Menschen tummeln sich in kleinen Grüppchen bis zum weißen Technikzelt und stimmen sich beim Kaltgetränk auf das Konzert ein. Schon beim zweiten Song „Gold“ reißen die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer die Arme in die Luft oder zücken das Handy, um mit zu filmen. Die Popballade ist eine Hommage an alle Menschen, die einem so richtig guttun. In 2022 hat Loi es damit bis auf Platz 35 der deutschen Singlecharts geschafft.

Rathausbühne Kieler Woche: Newcomerin Loi überzeugt mit Coverversion von „Blinding Lights“

Neben ihren eigenen Titeln spielt Loi auch gecoverte Klassiker, um die Menschenmenge auf dem Rathausplatz einzuheizen. „Dieses Lied kennt ihr wahrscheinlich alle, also seid richtig laut“, ruft Loi und stimmt „Blinding Lights“ von The Weeknd an. Auf der Streamingplattform Spotify wurde ihre Version des Nummer-1-Hits schon fast 50 Millionen gehört. Auch auf der Kieler Woche kommen die gefühlvollen Töne gut an – das Publikum wippt und singt andächtig mit.

Kennzeichnend für die Sängerin ist ihre breite Range an lauten und leisen Tönen, die sie anschlägt. Wie hoch die 21-Jährige mit ihrer Stimme kommt, zeigt sie mit einem Medley von „As it was“ (Harry Styles). Viel Applaus gibt es von den Besuchern auch für Lois ehrlichen Worte: „Es gab eine Zeit, da habe ich selbst nicht an mich geglaubt“, sagt die 21-Jährige. „Mich selbst zu lieben, ist mit eine der schwersten Aufgaben.“ Noch immer würde sie tagtäglich daran arbeiten müssen.

Spektakel am Himmel: Publikum bei Loi-Konzert kurz abgelenkt

Gegen 21.40 Uhr ist das Publikum jedoch plötzlich abgelenkt: Zahlreiche Menschen drehen sich um und blicken Richtung Himmel. Dort steigen bunte Heißluftballone in die Luft und zeichnen ein wunderschönes Bild. Passend dazu gibt die Newcomerin zum Ende des Konzerts noch mal richtig Gas und bittet das Publikum, bei der Nummer „Breathing“ in die Luft zu springen. Das lässt sich die Menschenmenge nicht zweimal sagen – und tanzt ordentlich mit.

Nach knapp 40 Minuten ist das kurzweilige Konzert allerdings vorbei. Ganz ohne Zugabe verabschiedet sich Loi von ihrem Publikum – noch einmal mit ihrem Hit „Gold“. Zum Abschluss hat sie nur noch eine persönliche Bitte an die Menschen auf der Kieler Woche: „Im Oktober bin ich auf meiner ersten eigenen Tour und freue mich, wenn ich einige von euch dort wiedersehe.“

