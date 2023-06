﻿Kieler Woche 2023: Tim Bendzko lässt mit gefühlvollem Pop Herzen schmelzen

Konzert auf der Rathausbühne

Ein Lichtermeer am Rathausplatz: Als Tim Bendzko seine Zugabe bei dem Konzert auf der Kieler Woche 2023 anstimmt, lässt das Publikum die Handys aufleuchten. In 105 Minuten hat der Popsänger am Donnerstagabend die Zuschauer in Kiel für sich gewonnen. Manch einer ist dafür sogar weit angereist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket