﻿Durchsage am Hauptbahnhof: So wurde Finja Medeiros die Stimme der Kieler Woche 2023

Kiel. Eigentlich ist Finja Medeiros Erzieherin in Schleswig-Holstein. Doch zur Kieler Woche 2023 begrüßt und verabschiedet sie Hunderttausende Gäste des großen Sommerfests. Medeiros ist die Stimme der Kieler Woche: Ihre eingesprochenen Texte werden am Kieler Hauptbahnhof, in den Fähren der SFK und in den Zügen nach Kiel abgespielt. Wie kam es dazu?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Kieler Woche suchte die Stadt Kiel dieses Jahr die „Kiwo-Stimme“. Bewerben konnte sich jeder und jede mit einer kurzen Sprachnachricht. Mehr als 150 Menschen nahmen teil – darunter auch die 28-Jährige Finja Medeiros, in Flensburg aufgewachsen.

„Moin und ahoi, wir wünschen Euch eine spannende Entdeckungsreise auf der Kieler Woche.“ Mit diesen motivierend eingesprochenen Worten von Medeiros werden alle Menschen begrüßt, die aus dem Zug am Kieler Hauptbahnhof zur Kieler Woche aussteigen. Eine große Bühne – und „für mich sehr aufregend“, sagt Medeiros. „Ich bin gespannt auf die Resonanz.“ Erste positive Reaktionen gibt es bereits im Vorfeld auf Instagram.

Kieler Woche 2023: Finja Medeiros bewarb sich mit einer Sprachnachricht

Medeiros, das merkt man direkt, hat ein Herz für Kiel. „Der Norden ist meine Heimat, ich liebe das Meer, das Segeln“, sagt sie. Kiel sei für sie die perfekte Mischung aus Stadt, Wind, Meer und (manchmal) Sonne. Mit der Kiel-Verbundenheit startet auch ihr Weg zur Stimme der Kieler Woche. „Alles begann damit, dass ich Kiel vermisst habe“, erzählt sie.

Einige Jahre arbeitete sie in Kiel, lebt jetzt mit ihrem Mann in Malente, dort betreiben sie ein Eiscafé. Nach Kiel möchte Medeiros gerne wieder zurückkehren. Um Kiel schon mal ein bisschen zurück in ihr Leben zu holen, folgt sie der Stadt Kiel auf Instagram – und sieht den Aufruf zur Stimme der Kieler Woche.

Eine kurze Probeaufnahme und schon war die Bewerbung abgeschickt: Sie erzählt niemandem davon und drückt sich selbst die Daumen. Mit Erfolg. Eine Woche später sitzt Medeiros im Zug von Flensburg nach Kiel – „dabei fahre ich normalerweise Auto“.

Durchsage am Bahnhof zur Kieler Woche wurde schon getestet

Im Zug öffnet Medeiros die Nachricht des Kieler-Woche-Teams – sie hat gewonnen! „Ich habe die restliche Zugfahrt vor mich hingegrinst.“ Dann geht alles ganz schnell. Termin mit dem Kieler-Woche-Team in den Räumen der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof. Dort spricht Medeiros ihre Texte ein. „So etwas habe ich noch nie gemacht.“

Ganz unerfahren ist Medeiros aber nicht: Sie singt gerne, zum Beispiel auf Hochzeiten oder auf ihrem Youtube-Kanal „Finjas Kinder TV“. Zur Kieler Woche ist das Publikum nun deutlich größer. Einen ersten Vorgeschmack bekommt Medeiros, als ihre Aufnahmen frisch im Kasten sind. Die Durchsagen werden testweise im Hauptbahnhof abgespielt. Es hallt, und eine kleine Gruppe antwortet mit einem lautstarken „Ahoi!“. „Das war schon cool“, sagt Medeiros.

Kieler Woche 2023: Finja Medeiros lernte ihren Mann auf Kiwo kennen

Zur Kieler Woche 2023 wird Finja Medeiros natürlich auch selbst vorbeischauen. Überhaupt hat sie ihre ganz persönliche Verbindung mit der Kiwo. 2019 lernte sie ihren jetzigen Mann auf der Kieler Woche kennen – ein glücklicher Zufall. Das große Segelfest ist für sie etwas Besonderes. Jetzt ist ihre Stimme Teil der Kiwo. „Ich hoffe, dass die Stimme gefällt“, sagt Medeiros.

Einen weiteren Kieler-Woche-Plan hat sich die Wahl-Kielerin auch noch vorgenommen: Sie schreibt aktuell einen eigenen Song zur Kieler Woche. Der soll schon bald auch ihrem Youtube-Kanal zu hören sein – vielleicht schon zum Auftaktwochenende.

