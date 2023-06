﻿Spenden-Armbänder der Kieler Woche: AIDA-Gutschein als Hauptgewinn

Kiel. Sie sind seit 2011 fester Bestandteil der Kieler Woche: Die Spenden-Armbänder schmücken jedes Jahr die Handgelenke vieler Besucher. Das Besondere im Jahr 2023: Bereits vor dem offiziellen Start der Kieler Woche sind die Armbänder in einigen Geschäften der Innenstadt und der Holtenauer Straße verfügbar. Während der Kieler Woche gibt es die Bänder an verschiedenen Verkaufsständen. Ausgewählt werden kann zwischen einem violetten Armband für zwei Euro und einem blauen für zehn Euro. Die Einnahmen werden an das Projekt „Kids in die Clubs“ gespendet und kommen Kindern in Sportvereinen zugute. Wer sich online registriert, hat die Chance auf verschiedene Preise.

Das Design hat sich im Vergleich zum letzten Jahr kaum verändert – lediglich die Rückseite lässt darauf schließen, aus welchem Jahr das Armband kommt. Denn dort ist das jeweilige Kieler-Woche-Design zu sehen. So können übrig gebliebene Armbänder im Sinne der Nachhaltigkeit im nächsten Jahr erneut verkauft werden.

Kieler-Woche-Armbänder: Der Hauptgewinn kann sich sehen lassen

Wer ein Armband kauft, hat die Chance auf verschiedene Preise. Alles, was zur Teilnahme an der Verlosung nötig ist: die Registrierung unter www.kieler-woche.de/sportfuerkids. Dazu gibt man seine Daten sowie die individuelle Nummer, die sich auf dem Armband befindet, an. Die Preise sind vielfältig: Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für eine Aida-Reise. Außerdem kann man eine Ballonfahrt oder einen Segeltrip gewinnen. Auch Karten für „gewaltig leise 2024“ sowie verschiedene Kieler-Woche-Souvenirs sind im Lostopf.

Der Erlös wird dann an das Projekt „Sport in die Clubs“ gespendet. Kindern aus Familien mit wenig Geld, die den Kiel-Pass haben, werden davon mit Sportkleidung und Trainingsutensilien ausgestattet. Seit 2019 wird die Aktion von der Ivestitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) unterstützt. 110 000 Euro konnten seitdem durch den Verkauf der Armbänder auf der Kieler Woche eingenommen werden. „Beim Sport geht es auch um das Dabeisein, Freundschaften, Teamgeist und Miteinander – all das tut den Kindern gut und stärkt ihr Selbstvertrauen“, sagt Erk Westermann-Lammers, der Vorstandsvorsitzende der IB.SH. Deshalb unterstütze das Unternehmen die Aktion gerne.

