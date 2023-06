Kieler Woche mal anders: Feiern in lauschiger Atmosphäre, eher leise, dafür mitten in der Natur. Das Kiwo-Stadtteilfest Hassee ist Kult. Ein Besuch vor Ort – mit vielen Fotos.

Hassee. Es muss nicht immer das Bad in den Menschenmassen sein auf der Kieler Woche. Spaß haben viele Besucher auch bei den beliebten Stadtteilfesten wie am Dienstag in Hassee. Bereits zum 46. Mal ging das launige Miteinander über die (Wald-)Bühne im Vieburger Gehölz. Eine gelungene Mischung aus Spielen, Musik, Gaumenschmaus und einem gewissen Promi-Faktor lockte Hunderte Hasseer zum Feiern.