Familie mit Kindern? Samson kommt! Knallharter Rockfan? Rockcamp! Appetit auf Küche aus aller Welt? Internationaler Markt! Zum Start der Kieler Woche 2023 ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten der ersten drei Tage. Viel Spaß!

Kiel. Kieler Woche voraus! Am Freitag ist Soundcheck, am Sonnabend ist Anglasen, am Sonntag läuft alles auf vollen Touren. So muss das sein auf der Kieler Woche, so kennen wir das. Ein paar Tipps fürs erste Wochenende.