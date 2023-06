﻿Kieler Woche 2023: Sehr volle Züge erwartet – Mitnahme nicht immer garantiert

Kiel. Volle Züge, volle Busse, volle Fähren, volle Straßen: Zur Kieler Woche 2023 werden die Verkehrskapazitäten in und um Kiel ausgereizt. Die Verkehrsunternehmen bereiten sich mit erhöhten Kapazitäten vor – zu längeren Wartezeiten könnte es dennoch kommen.

„Zu bestimmten Zeiten werden die Züge sehr voll sein“, sagt Dennis Fiedel, Sprecher des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH). Das gelte vor allem nachmittags für die Züge nach Kiel und am späten Abend für die Züge von Kiel.

„Es ist nicht vollends zu vermeiden, dass nicht alle Menschen mitgenommen werden können“, so Fiedel. Sei ein Zug zu sehr überfüllt, müsse man auf den nächsten warten: „Wir empfehlen, Geduld mitzubringen.“ Am Kieler Hauptbahnhof wird zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt, um den Andrang zu koordinieren.

Kieler Woche 2023: Bahn setzt längere Züge ein

Auch die Bundespolizei ist zur Kieler Woche mit mehr als 100 Beamten im Einsatz. Man rechne mit einem vollen Bahnhof, so Sprecher Michael Hiebert. „Es ist schließlich die erste Kieler Woche seit 2019 ohne Corona-Einschränkungen.“ Bei der Kieler Woche vor einem Jahr galt im ÖPNV noch eine Maskenpflicht.

Im Zugverkehr setzen die Verkehrsunternehmen während der Kieler Woche 2023 längere Züge ein. Am Wochenende fahren die Züge aus und in Richtung Kiel durchgängig Tag und Nacht, häufig sogar zweimal pro Stunde, zwischen Neumünster und Kiel ab nachmittags sogar dreimal pro Stunde.

Mit Sonderzügen der Museumsbahnen gelangen Fahrgäste an beiden Wochenenden der Kieler Woche vom Hauptbahnhof Kiel nach Schönberg und weiter zum Schönberger Strand. Auf der Strecke fahren zwei gemeinnützige Vereine mit historischen Zügen. Es gelten die Fahrkarten des SH-Tarifs, das Deutschlandticket und das SH-Ticket.

Bahnstreik während der Kieler Woche 2023 droht

Ob alle Züge fahren werden, ist aber noch nicht sicher. Ein bundesweiter Bahnstreik könnte mitten in die Kieler Woche platzen. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG setzen aktuell ihre Tarifverhandlungen fort. Bis Freitag soll eine Einigung gefunden werden. Gelingt das nicht, droht der nächste Warnstreik. „Wenn sich diese Woche nichts deutlich bewegt, dann muss man auch mit weiteren Streiks rechnen“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch.

Fahren werden zur Kieler Woche in Kiel auf jeden Fall die Busse – und zwar deutlich häufiger als sonst. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Reventloubrücke pendelt der sogenannte Kiellinien-Express (Linie 44), der die Gäste direkt zu den Eventarealen bringt.

Viele Kreuzfahrer zur Kieler Woche Drei Kreuzfahrtschiffe werden am Sonnabend zur Eröffnung der Kieler Woche in Kiel erwartet. Eine Herausforderung sind die beiden großen Schiffe „Aidanova“ und „MSC Euribia“. Mit den Schiffen werden rund 12 000 Passagiere erwartet, die dann mit Bus, Bahn und dem eigenen Pkw abreisen. Bis 18 Uhr sollen auf beiden Schiffen 12 000 neue Passagiere einsteigen. Beim ersten Doppelanlauf der beiden Schiffe am 10. Juni gab es am Kieler Bahnhof Probleme, da viele Kreuzfahrtpassagiere die Bahn bevorzugen und die Zugkapazitäten diese Mengen nicht aufnehmen konnten. Für den Zubringerverkehr vom Ostuferhafen zum Bahnhof setzt die Reederei MSC zusätzlich zu den Bussen auch eine speziell gecharterte SFK-Fähre ein.

Der Express verkehrt an allen Tagen zwischen 13 Uhr und 1 Uhr im 15-Minuten-Takt. Viele KVG-Linien fahren während der Kieler Woche bis länger in die Nacht. An den Wochenenden werden auf vielen Linien Verstärkerbusse eingesetzt. Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön bieten ebenfalls zusätzliche Fahrten nach Kiel an.

ADAC rechnet mit hohem Verkehrsaufkommen zur Kieler Woche

Auf dem Wasser fahren die Fähren der SFK nach Fahrplan. Die F2-Schwentinelinie fährt auch am Wochenende und während der Kieler Woche in den späten Abendstunden. Ist bei einem Schiff die zulässige, maximale Fahrgastzahl erreicht, kann es passieren, dass Fahrgäste an einem Anleger nicht mitgenommen werden können. Das war bei der vergangenen Kieler Woche mehrfach der Fall.

Der ADAC erwartet zur Kieler Woche auf den Straßen ein „deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen“. Dafür ursächlich sei auch der Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am 22. Juni. Durch die Baustellensituation in der City und vor allem im Bereich Theodor-Heuss-Ring sei gerade während des Berufsverkehrs am Morgen und späten Nachmittag mit „deutlichem Staugeschehen“ zu rechnen, so Sprecher Rainer Pregla. „Hier trifft Pendler- auf Kieler-Woche- und Ferienverkehr, was selbst ohne Baustellen nicht ohne Verzögerungen über die Bühne geht.“

