Was steckt im Programmheft zur Kieler Woche 2023?

Kiel. Zahlreiche Hintergrund-Geschichten, Daten und Fakten zum größten Volksfest Nordeuropas sowie – und das wird die Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche besonders freuen – ein Terminplan für die großen und kleineren Bühnen: 58 Seiten umfasst das Programmheft zur Kieler Woche 2023, das in einer Gesamtauflage von 88 800 Exemplaren gedruckt wurde und den Kieler Nachrichten sowie der Segeberger Zeitung in der Sonnabendausgabe am 3. Juni beiliegt.

Produziert wurde das Heft in diesem Jahr nicht von den Kieler Nachrichten, sondern von der Kieler Falkemedia Regional GmbH, zu der die Redaktion „Kielerleben“ gehört. Sie hat den städtischen Zuschlag erhalten. Philipp Dornberger, Chef des Kieler-Woche-Büros, erläutert, was das Programmheft in diesem Jahr ausmacht.

Im aktuellen Programmheft gibt es anders als im vergangenen Jahr wieder einen Terminplan zu allen Bühnen auf der Kieler Woche. Wieso?

Philipp Dornberger: Uns erreichten im vergangenen Jahr mehrere Beschwerden von Menschen, die die Terminübersicht im Programmheft vermisst haben. Wir haben festgestellt, dass besonders unsere älteren Gäste gerne einen gedruckten Überblick über das Geschehen auf der Kieler Woche haben. Doch die Situation war im vergangenen Jahr so: Erst im April war klar, dass wir eine Kieler Woche veranstalten können. Die meisten Termine standen schlichtweg zu spät fest, sodass wir gar keine Möglichkeit hatten noch einen gedruckten Programmteil auf die Beine zu stellen.

Der Terminplan ist deutlich abgespeckter als in den Jahren vor Corona. Woran liegt das?

So ein Terminplan mit über 40 Seiten wird schnell unübersichtlich. Die Kieler Woche umfasst eben ein sehr großes und vielfältiges Programm – das bekommt man in einer gedruckten Version nicht gut sortiert. Wir haben uns deshalb im Heft auf die drei Hauptbühnen und zwölf kleinere Bühnen konzentriert. Hier war es uns wichtig, alle Areale mit einem täglich wechselnden Bühnenprogramm darzustellen. Im Moment kommunizieren wir noch über den gedruckten sowie einen Programmteil im Onlinebereich. Natürlich kommt immer wieder die Diskussion auf, ob eine reine Onlinelösung in Betracht kommt. Dies schauen wir uns jedes Jahr aufs Neue an.

Was gibt es diesmal im Programmheft Neues zu entdecken?

Wir haben das Wegeleitsystem überarbeitet, eine grafische Illustration weist jetzt besser den Weg. Auch erzählen wir im Heft viele Hintergründe zur Kieler Woche und stellen die Menschen, die mit viel Herzblut und Engagement hinter den Kulissen arbeiten, vor. Und natürlich Neuerungen und das Bühnenprogramm.

KN