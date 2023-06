Sicherheit

Sie sind in lila Westen unterwegs, halten Ausschau nach Hilfesuchenden und können per QR-Code zu brenzligen Situationen gerufen werden: Erstmals ergänzen Awareness-Teams das Sicherheitskonzept der Kieler Woche. Was steckt dahinter und was haben sie bisher erlebt?

