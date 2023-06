Konzert auf der Rathausbühne

Loi auf der Kieler Woche 2023: Gefühlvoller Start in den Konzertmarathon

Was für ein Auftakt an der Rathausbühne: Die ehemalige „The Voice Kids“-Teilnehmerin Loi hat direkt zu Beginn der Kieler Woche 2023 einen gefühlvollen Auftritt hingelegt. Die Fans der Newcomerin gingen ordentlich mit – und haben sich nur von einem Spektakel am Himmel ablenken lassen.