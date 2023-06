Kostenfrei bis 20:00 Uhr lesen

24./ 25. Juni

Kieler Woche 2023: Was der Open Park im Werftpark zu bieten hat

Kleinkunst, Musik – und natürlich eine Menge Sport: Der Open Park lockt am zweiten Kieler-Woche-Wochenende wieder in den Werftpark in Ellerbek. Alles zum Programm.