Von wo hat man den besten Blick auf die Windjammerparade zur Kieler Woche 2023? Und wie kommt man am besten dorthin? Die Tipps der KN-Redaktion.

Kiel. Volle Züge und Busse sind zur Kieler Woche und zur Windjammerparade sind garantiert: Am Sonnabend werden wieder Zehntausende Menschen zu dem Spektakel erwartet. Wer nicht auf dem Wasser dabei ist sondern die Schiffe von Land aus sehen will, wird zahlreiche Plätze am Ufer ansteuern. Die besten Spots zeigen wir Ihnen in unserer interaktiven Karte.