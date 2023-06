Kieler Woche Feuerwerk: Alle Termine inklusive Uhrzeit für 2023

Kiel. Vom 16. bis 25. Juni 2023 haben Besucher der Kieler Woche 2023 mehrfach die Gelegenheit, ein Feuerwerk und Lichtshows aus der Nähe zu beobachten. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Unsere Auflistung zeigt die Kieler-Woche-Feuerwerk-Termine in der Übersicht.

Kieler Woche 2023: Night Glow mit Höhenfeuerwerk auf dem Norder

Beim 17. Internationalen Willer Balloon Sail zur Kieler Woche 2023 finden sogenannte Night Glows statt. Dabei werden die Heißluftballone zu rhythmischen Musik-Choreografien hell erleuchtet.

Night-Glow-Termine zur Kieler Woche 2023 sind jeweils am Freitag nach Sonnenuntergang sowie jeden Samstag und Mittwoch - dann allerdings mit Höhenfeuerwerk.

Tipp: Picknickdecke oder Klappstuhl und Decke mitbringen. So lässt sich die Veranstaltung am Besten genießen!

Freitag, 16. Juni, um 22.30 Uhr: Night Glow

Samstag, 17. Juni, um 22.30 Uhr: Night Glow mit Höhenfeuerwerk

Mittwoch, 21. Juni, um 22.30 Uhr: Night Glow mit Höhenfeuerwerk

Freitag, 23. Juni, um 22.30 Uhr: Night Glow

Samstag, 24. Juni, um 22.30 Uhr: Night Glow mit Höhenfeuerwerk

Kieler Woche: Feuerwerk Schilksee

Zur Kieler Woche gehört das Feuerwerk in Schilksee: Das Segelfeuerwerk findet am Mittwoch, 21. Juni, auf der Außenförde vor dem Olympiahafen Schilksee statt und markiert traditionell den Schichtwechsel der Segelklassen der Kieler Woche. Es startet um 23 Uhr und kann vom Olympiazentrum sowie vom Schilkseer Strand bestaunt werden.

Boden- und Barockfeuerwerk zur Kieler Woche 2023

Für einen feurigen Abschluss des ersten Open-Park-Tages im Werftpark (Kiel-Ellerbek) am Sonnabend, 24. Juni 2023, sorgt um 23 Uhr ein eindrucksvolles Boden- und Barockfeuerwerk. Von festlicher Musik begleitet, zeichnet sich dieses vor allem durch bodennahe, farbenfrohe Effekte aus, die auf vielfältige Weise zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Interaktive Karte: Kieler Woche - Feuerwerke

Kieler Woche Abschlussfeuerwerk: „Sternenzauber über Kiel“ am Sonntag, 25. Juni 2023:

Nach neun Tagen Party, Segeln und Musik geht die Kieler Woche 2023 am Sonntag zu Ende. Für viele Besucher kommt das Beste zum Schluss: der „Sternenzauber über Kiel“ - der spektakulären Licht- und Feuerwerkshow inklusive musikalischer Begleitung. Start ist um 23 Uhr, geplantes Ende gegen 23.20 Uhr.

Das farbenfrohe Spektakel, das von Aida Cruises präsentiert wird, besteht neben einem beeindruckenden Feuerwerk von einem Ponton auch aus einer modernen Drohnen- und Lasershow über der Kieler Förde. Zudem wird der markante Werftkran von German Naval Yards Teil der Show. Das bunte Kunstwerk wird durch Lichtinszenierungen auf und unter dem Kran abgerundet. Zur Kieler Woche 2023 werden erstmals auch sechs Boote auf dem Wasser zusätzliche Licht- und Nebeleffekte zeigen.

Zur Einleitung der Lichtshow gehen ab 22 Uhr traditionell die sogenannten Fackelschwimmer - das sind Taucherinnen und Taucher aus verschiedenen Tauchsportvereinen - mit leuchtenden Fackeln ins Wasser und schwimmen von der Reventloubrücke bis zum Seehundbecken an der Kiellinie entlang.

Das müssen Sie wissen, wenn Sie das Abschlussfeuerwerk von der Außenmole verfolgen wollen

In Anknüpfung an bewährte Traditionen öffnet die WTD 71 zum Kieler-Woche-Abschlussfeuerwerk die Außenmole des Arsenals für Besucherinnen und Besucher. Die Wache Tor Brückenstraße (am Seefischmarkt) ist im Zeitraum von 20.30 bis 24 Uhr geöffnet. Eine Zufahrt über den Eingang Klausdorfer Weg ist nicht möglich. Für den Zugang ist ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich.

Auf dem Gelände des Arsenals stehen begrenzte Parkmöglichkeiten ausschließlich für schwerbehinderte Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Allen anderen Gästen wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Ein Einlass mit Hunden ist leider nicht möglich.

Die Außenmole bietet einen Logenplatz mit besten Bedingungen für einen freien Blick auf die Abschlussinszenierung. Neu ist zur Kieler Woche 2023, dass es auch auf der Außenmole eine musiksynchrone Beschallung geben wird.

Kieler-Woche-Abschlussfeuerwerk: Infos für Menschen mit Beeinträchtigung

Die Reventloubrücke steht ebenfalls ab 20 Uhr für Menschen mit Beeinträchtigungen exklusiv zur Verfügung, damit diese die Abschlussinszenierung mit freier Sicht genießen können. Fahrgäste der Fähren können natürlich passieren.





