﻿Hamburg Blues Band mit Legende Chris Farlowe

Kiel. Mit der bereits 1966 von Mick Jagger und Keith Richards produzierten Fassung des Rolling Stones Songs „Out Of Time“ eroberte Sänger Chris Farlowe einst die Hitparaden. Da ist es natürlich nicht ohne Selbstironie, wenn der von der Hamburg Blues Band erstklassig begleitete Stargast zum Ausklang der 9. Kieler-Woche-Blues-Nacht diesen Superhit anstimmt.

„ You’re obsolete, my baby / My poor old-fashioned baby / I said, baby, baby, baby, you’re out of time“, singt die 82-jährige Blues-Legende da stimmlich voll auf der Höhe. Veraltet, altmodisch oder nicht mehr zeitgemäß war an diesem Abend freilich gar nichts. Im Gegenteil feierte dieses Konzert-Highlight auf dem Rathausplatz eine nahezu perfekte Verbindung von Tradition und Moderne.

Denn das Line-Up bot auch zwei exzellente Blues-Rock-Gigs junger Interpreten, die sich mit eigenem Stil und viel Leidenschaft der handgemachten Musik, dem Storytelling und Songwriting, dem Groove und der Coolness des ehrwürdigen Zwölftakters widmeten.

Zum Auftakt präsentierte der aus Itzehoe stammende Moritz Kruit eine anregende Melange aus Blues-Klassikern, Covern von Welthits wie „Ain’t No Sunshine“ von Bill Withers sowie griffigen Eigenkompositionen. Etwa das unbeschwerte „Little Sunshine“ oder das funkige „Miss You“. Neben seinem entwaffnenden Charisma überzeugt der fünffacher Preisträger des aktuellen Deutschen Rock Pop Preises mit variantenreicher Stimme und einem exzellenten Gitarrenspiel, das zuweilen deutlich die Nähe zum Rock sucht.

Konzert-Highlight zur Kieler Woche auf dem Rathausplatz: Hamburg Blues Band

Letzteren hat sich die seit über 40 Jahre agierende Hamburg Blues Band längst auf die Fahnen geschrieben. Noch ohne Chris Farlowe hämmerte sie mit „Rockin’ Chair“ und „Stony Times“ gleich zu Beginn ihres Sets zwei derartige Kracher in die Menge, dass man durchaus glauben konnte, da oben würden mit Rockröhre Gert Lange, Bassist Reggie Worthy, Drummer Eddie Filipp und dem schlicht atemberaubenden Gitarristen Krissy Matthews vier veritable (Hard-) Rocker ans Werk gehen.

Erst als der 29-jährigen Saitenvirtuose Matthews „Is This Love I Think It Is?“ sang schaltete das Quartett einen Gang zurück. Dann gesellte sich die Kroatin Vanja Sky zu den wackeren Mannen. Und auch bei der 30-jährigen Künstlerin mit der starken Blues-Rock-Stimme ging es gleich mächtig zur Sache. Der „Rock ‚N’ Rolla Train“ pflügte über die Bühne und die Hamburg Blues Band lieferte dazu den nötigen Dampf.

Vanja Sky mit starker Blues-Rock-Stimme

Einen der packendsten Momente des Abends bescherten dann Sky und ihr Kollege Matthews mit einem famosen Gitarrenduett bei „Hard Time“. War es ein musikalisches Gespräch? Ein Streit? Gar ein Flirt? Auf jeden Fall flogen die Funken.

Und schließlich wurde es Zeit für den Meister. Mit erstaunlicher Energie und lupenreinem Organ sang Chris Farlowe viele Blues-Perlen. Darunter „I Don’t Need No Doctor“, das er natürlich mit Witz und ein wenig Trotz würzte.

Seine Vertrautheit mit der Hamburg Blues Band offenbarte dann eine hübsche Szene während „On Your Way Down“. Farlowe verpasst offensichtlich einen Einsatz und verfällt daraufhin in Scat-Gesang, derweil die Band davon gänzlich unbeeindruckt einfach weiterrockt. Auch das ist Blues. Am Ende großer Applaus für einen großen Abend.

KN