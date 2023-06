﻿Kieler Woche: Michael Schulte begeistert 7500 Fans

Kiel. Ein unvergesslicher Abend voller Musik, Emotionen und mitreißender Performance – Michael Schulte begeisterte am Freitagabend, 23. Juni, etwa 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem spektakulären Konzert auf der Fördebühne an der Kiellinie während der Kieler Woche. Von Anfang an war die Energie spürbar, da der Veranstaltungsort buchstäblich aus allen Nähten platzte. Der Raum vor der Bühne war komplett ausgelastet und musste sogar vorübergehend gesperrt werden.

Der Abend begann mit dem energiegeladenen Song „Here Goes Nothing“, der sofort die Menge mitriss. Mit seiner kraftvollen Stimme und seinem mitreißenden Auftreten zeigte Michael Schulte von Anfang an, warum er zu den gefragtesten Künstlern der deutschen Musikszene gehört. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden förmlich von der positiven Energie des Sängers mitgerissen und waren sofort Feuer und Flamme für den restlichen Abend.

Sorgfältig zusammengestellte Setlist

Die Setlist des Konzerts war sorgfältig zusammengestellt und bot eine perfekte Mischung aus bekannten Hits und neuen Songs. Titel wie „All I Need“ und „Back to the Start“ sorgten für eine euphorische Stimmung unter den Fans.

Besonders beeindruckend war die emotionale Tiefe, die Michael Schulte in seine Lieder brachte. Balladen wie „Remember Me“ und „You Let Me Walk Alone“ berührten die Herzen der Zuhörerinnen und Zuschauer und schufen eine intime und gefühlvolle Atmosphäre. Bevor er „Remember Me“ anstimmte, erzählte Schulte, wie er selbst als Kind gerne zur Kieler Woche gekommen sei.

Dort, wo die Fans jetzt stünden, habe er früher auch gestanden und schon immer gerne den Konzerten zugeguckt. „Es ist so surreal, dass ich jetzt selbst auf dieser Bühne stehe“, rief der Sänger ins Mikrofon. Auch auf der Krusenkoppel sei er als Kind immer „rumgeturnt wie ein Verrückter“. Vor allem diese Erinnerungen verknüpfe er auch mit seinem verstorbenen Vater, dem er dieses Lied gewidmet habe. Es war spürbar, wie die Lieder persönliche Geschichten erzählten und damit auch eine Verbindung zwischen Künstler und Publikum herstellten.

Beeindruckende Lichtshow bei Michael-Schulte-Konzert

Die musikalische Darbietung wurde von einer beeindruckenden Lichtshow und einer ausgezeichneten Band begleitet, die den Sound perfektionierten. Die Interaktion zwischen Michael Schulte und seinen talentierten Bandmitgliedern war harmonisch und ließ den Auftritt zu einem wahren Genuss für die Sinne werden.

Mit dem abschließenden Song „Bye Bye Bye“ beendete Michael Schulte das Konzert in einem explosiven Finale. Die Zuschauerinnen und Zuschauer verließen das Gelände mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Anna de Vries war mit ihrer Tochter Delia ganz vorne mit dabei. „Das war ein klasse Konzert!“, lobte Anna die Show. Auch ihre Tochter war begeistert: „Ich habe mich total auf den Auftritt gefreut. Es hat total Spaß gemacht.“

Gelungener Auftritt von Michael Schulte auf der Fördebühne

Insgesamt war das Konzert von Michael Schulte auf der Fördebühne während der Kieler Woche ein voller Erfolg. Der talentierte Singer-Songwriter überzeugte mit seiner eindrucksvollen Stimme, seiner authentischen Bühnenpräsenz und einer tollen Performance. Die etwa 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und Musik, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Kombination aus energiegeladenen Songs, berührenden Balladen und mitreißenden Bühnenshows machte das Konzert zu einem Highlight der Kieler Woche. Michael Schulte bewies erneut, dass er sein Publikum begeistern kann.

KN