Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Dienstag, 20. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

als ich zu Studienzeiten morgens zur Vorlesung radelte, geriet ich auf dem Westring oft in eine Dunstwolke, die mir einen Vorgeschmack auf die Tagesgerichte der Mensa gab. Zur Kieler Woche wird die Erinnerung daran lebendig. Denn während ich diese Zeilen schreibe, steigen am Vormittag bereits die Aromen des Internationalen Marktes durch das offene Redaktionsfenster.

Seit dem Studium sind einige Jahre vergangen. Doch weder in der Mensa noch auf dem Internationalen Markt hat sich in dieser Zeit viel verändert. Anders sieht es bei der Konkurrenz aus: Sowohl die international aufgestellten Food-Courts in den Einkaufszentren als auch die pulsierende Streetfood-Szene in Kiel sorgen dafür, dass so mancher Stand auf dem Rathausplatz etwas gestrig wirkt.

Wie hebt sich ein türkischer Dönerteller hier von den Äquivalenten in der Kieler Imbissbudenszene ab? Sind die Tapas am Portugal-Stand dem Angebot der hiesigen Bars überlegen? Und gibt es die besten Käsespätzle womöglich nicht auf dem Internationalen Markt, sondern auf dem in Steinwurfweite befindlichen Muddi-Markt, wo sie vom Mamajun serviert werden? Unser Redaktionsteam hat das Angebot des Internationalen Marktes getestet und bewertet und präsentiert die Ergebnisse im großen Test, den Sie am Dienstag sowohl auf KN-online.de als auch in der gedruckten Zeitung lesen können.

Wie es sich für einen Essenstest gehört, haben wir uns erst nach Genuss zu erkennen gegeben. Und wie in den vergangenen Jahren werden auch die einzelnen Bewertungen ohne Angaben zu Autorinnen und Autoren veröffentlicht. Aber vielleicht erraten Sie ja an der Schreibe oder anderen Indizien, wer von uns an welchem Stand gegessen hat.

Konzerte und Partys

Wie Sie bei meinem kulinarischen Tipp weiter unten lesen können, war ich am Wochenende auf der Blücherbrücke, auf der sich auch der Sandhafen befindet. Das DJ-Pult erinnert hier ein wenig an ein Kasperletheater, der Dancefloor davor ist klein. Aber: Die Sache hat ordentlich Wumms. Und wo anders als in Deutschlands einziger schwimmender Beachbar mit freiem Panoramablick auf die Kielline könnte man in dieser Kieler Woche stilvoller in den Abend feiern?

Falls Sie lieber zu einem Konzert auf den Kieler-Woche-Bühnen wollen - das Programm hat einiges zu bieten: Frida Gold (21.45 Uhr) auf der Rathausbühne, Clockclock um 20.30 Uhr auf der Fördebühne, Avatar (21 Uhr) im Rockcamp, der 12. Kiele-Woche-Slam auf der Jungen Bühne (20 Uhr), Lenki Balboa (20 Uhr) auf der Bühne im Prinzengarten und Garys Schlagernacht (19.30 Uhr) am Alten Markt.

Essen und Trinken

Normalerweise meide ich die Kieler Woche am Tag des Holstenbummels - schon wegen der allgegenwärtigen Enge. Aber in diesem Jahr hatte ich eine Wette um ein Softeis gewonnen. Meine Frau hatte aus einer der vielen Boxen den Oldie Maria Magdalena gehört und behauptet, Madonna habe ihn gesungen. Ich hielt dagegen. Und gewann. Bevor meine Frau ihre Wettschuld einlöste, wollte sie noch etwas Herzhaftes essen. Durch Zufall landeten wir am etwas versteckt gelegenen Budenzauber-Stand auf der Blücherbrücke - und bekamen dort ein irre leckeres Fleischkäsebrötchen. Amazing. Beim nächsten Besuch ist das Risotto mit Meeresspargel angesagt.

Ach ja, das Softeis: Das haben wir dann am Ende der Kiellinie gegessen. Solide Qualität. Aber da es wirklich der allerletzte Stand auf der langen Meile ist, hat ein Besuch dort doch einen ganz besonderen Reiz.





Der besondere KiWo-Tipp

Die Frage, ob wir allein sind, beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten. Und in Anbetracht der aktuellen Zukunftsaussichten gewinnt die mögliche Existenz eines Planet B zusätzlich an Relevanz. „So viel Sand und keine Förmchen - Die Suche nach der zweiten Erde“, lautet der Titel eines Vortrags, den Privatdozent Dr. Konstantin Herbst vom Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am Dienstag, 20. Juni, um 13 Uhr in der Seeburg, Kiellinie 5, hält. Vom stellaren Weltraumwetter bis hin zum interior heating: Hier wird die Lebensfreundlichkeit erdähnlicher Exoplaneten genauer unter die Lupe genommen und Bedingungen für die Existenz einer möglichen Erde 2.0 diskutiert.

Wettervorhersage

In Anlehnung an das zur Kieler Woche allgegenwärtige Prädikat feuchtfröhlich könnt man sagen, dass der Dienstag trockenfröhlich beginnt. Am Nachmittag muss bei Temperaturen um 25 Grad dann mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Unser Kieler-Woche-Angebot

Kieler Woche 2023: Angebot der KN Abonnieren

Unser Kieler-Woche-Angebot für Sie: Holen Sie sich für vier Wochen die Kieler Nachrichten als E-Paper für einmalig 9,90 Euro und bekommen als Prämie einen Gutschein für einen Gratis-Burger bei John‘s Burgers. Zum Angebot.

Die Vorteile gegenüber der gedruckten Zeitung:

Schon um 20 Uhr die News von morgen lesen

Alle Lokalausgaben der Kieler Nachrichten inklusive

Mehr Sportergebnisse

Rätselspaß: Kreuzworträtsel und Sudoku interaktiv lösen

Lesekomfort: Passen Sie die Textgröße an Ihre Bedürfnisse an

Rund um die Uhr voller Zugriff auf KN+

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Anreise zur Kieler Woche

Programm zur Kieler Woche

Wo ist was auf der Kieler Woche?

In diesem Sinne: Servus! Khuda hafiz!

Und herzliche Grüße, Ihr

Oliver Stenzel

KiWo-Reporter

KN