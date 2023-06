Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Donnerstag, 22. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

ganz ohne Pause geht die Kieler Woche jetzt in die zweite Halbzeit. Hoffen wir, dass das Wetter so volksfesttauglich bleibt wie in der ersten Hälfte. Den Seglerinnen und Seglern ist allerdings mehr Wind zu wünschen.

Wo sonst noch nachgebessert werden muss, geschieht das auch. Das Gedränge auf der Kiellinie am ersten Wochenende erfordert Korrekturen am Sicherheitskonzept. Weniger Bewegungshemmnisse auf der Kiellinie, bessere Ausweichmöglichkeiten. Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger erläutert die Nachbesserung hier:

Heute sind an überfüllungsgefährdeten Arealen wie dem Rathausmarkt zudem Spruchbänder angebracht worden, die bei Bedarf ausgerollt werden: „Wegen Überfüllung bitte ausweichen“ mit einem Pfeil, wo entlang man gehen soll.

Einen Massenandrang erleben leider auch die guten Geister in dem euphemistisch „Liegeplatz“ genannten Notaufnahmezelt am Ostseekai. Hier Annika Paetows Reportage aus dem „mobilen Zeltkrankenhaus, wie man es aus Katastrophengebieten kennt“:

Was gar nicht korrigiert, sondern nur ausgeweitet werden sollte, sind die stimmungsvollen Simultanübersetzungen von Konzerten für Gehörlose. Eine echte Errungenschaft der Inklusion. Die tolle Idee wird bei etwa einem Dutzend Konzerte umgesetzt. Wohl nicht schon für die zweite Halbzeit, aber für die nächste Kieler Woche darf man sich mehr solcher Simultanübersetzungen wünschen, wie Neele Schomburg sie hier beschreibt:

Konzerte und Partys

Dass man aus Müll (von dem es auf der Kieler Woche immer noch zu viel gibt) auch etwas Ansehnliches machen kann, ist am Donnerstagnachmittag auf der Jungen Bühne im Ratsdienergarten zu sehen. Die Modenschau „Müll mal anders“ beginnt um 15 Uhr.

Für den Donnerstagabend empfehle ich als Traditionalist einen Dauerbrenner: Die alten Haudegen von Torfrock sind von 21 Uhr an im Rockcamp von Radio Bob auf der Reventlouwiese zu Gast. Beinhart.

Essen und Trinken

Weil der Internationale Markt der Kieler Woche zu Füßen des Verlagshauses liegt, kann ich jeden Tag in einem anderen Land essen gehen. Einer Empfehlung aus dem großen KN-Essenstest folgend, hatte ich heute Irish Stew zum Mittag. Ich kann die Empfehlung bestätigen. Die kleine Portion für fünf Euro ist ein volles Mittagsmahl – und ein Gaumenschmaus.

Ein Brasileirinho ist ein kleiner Brasilianer, ein Brasilianerchen. So heißt aber auch ein alkoholfreier Drink, den es für sechs Euro am Brasilien-Stand hinterm Opernhaus gibt. Mit Mango, Maracuja, Kokosmilch und Blue Curacao ohne Alkohol. Fruchtig, süffig, kräftig: So schmeckt der Sommer.

Zum Nachtisch bin ich unflexibel. Da gibt es für mich immer dänisches Softeis mit Streuseln für vier Euro. Es ist einfach nicht zu toppen.

Den KN-Esstest können Sie hier nachlesen:

Der besondere KiWo-Tipp

Mein persönliches Highlight: die Baltic Bones. © Quelle: Michael Kluth

Es lohnt sich, die Mittagspause etwas zu verschieben. Täglich um 14 Uhr können Sie im Hiroshimapark neben dem Opernhaus 30 Minuten lang eine wunderschöne Auszeit nehmen. Im Hoftheater spielen Ensembles des Philharmonischen Orchesters Kiel ihre Wandelkonzerte. Klein, aber fein. Ob Streichquartett oder Posaunenquintett: Da sind Profis am Werk, die für höchste Qualität bürgen. Und die hörbar Freude an ihrem kleinen Ausflug haben. Das Publikum lauscht auf Sitzkissen, in Strandkörben oder auf Holzbänken mit Rückenlehnen klassischer Musik.

Am Rande der hochkulturellen Freiluft-Oase stehen ein Kaffeewagen und ein Limostand. Wer es um 14 Uhr nicht schafft: Zum Feierabend gibt es täglich um 18 Uhr weitere Wandelkonzerte.

Wettervorhersage

Es muss nicht immer Meno Schrader sein. Die empfehlenswerte norwegische Wetter-App Yr (Jahr) sagt für Kiel am Donnerstag tagsüber ein Wetter voraus, so heiter bis wolkig wie die Kieler Woche. Am ganzen Tag soll es angenehme Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad geben. Erst am Abend könnte es etwas regnen, am späten Abend auch kräftiger.

