Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Freitag, 23. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Kieler Woche - da denken Sie vielleicht: Alles schon gehört, gesehen, erlebt und gelesen. Da ist auch viel Wahres dran. „Buden. Lichter. Volk“ - diese Jahrmarkt-Szene aus Büchners „Woyzeck“ fällt mir alle Jahre wieder zum größten Sommerfest im Norden ein. Und, Ja: „Moin“ und „Ahoi“ im offiziellen Design sind so überraschend wie Backfisch und Möwengeschrei. Und doch bietet die Kieler Woche so viel mehr als Essen, Trinken, Feiern und Segeln. Neben Neuerungen in diesem Jahr - erwähnt seien hier etwa das kostenlose Wasser aus Spendern an 16 Stationen auf dem Gelände oder der Begleitservice für Seniorinnen und Senioren und generell Besucher mit Unterstützungsbedarf - lohnt es sich, auch selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

„Lass dich treiben“, heißt es so schön auf der Kieler-Woche-Homepage, und dazu die Empfehlung: „Erlebe deinen ganz persönlichen Kieler-Woche-Moment“. Für mich gibt es nicht den einen Moment, sondern unendlich viele kleine und große Geschichten, die nur die Kieler Woche schreiben kann. Ich habe mit meinen beiden Vorschulkindern am Mittwochabend tatsächlich zum ersten Mal die Balloon Sail auf dem Norder besucht - und fand den Spaziergang durch einen liegenden Heißluftballon, in dem ein kleiner Ballon flog, überraschend und zauberhaft. Am Freitagabend und Sonntag gibt es den Nightglow erneut - einmal sogar noch mit Höhenfeuerwerk.

Vielleicht geht es Ihnen ja auch so: Ich nehme die Welt in der Stadt gerade durch eine Art Kieler-Woche-Filter wahr. Alles ein paar Nuancen heller und weicher. Und voller Begegnungen, die ebenfalls lockerer ausfallen können - wenn man sich mal treiben lässt, aber auch innehält. Da war die Pressesprecherin der Kieler Verkehrs-Gesellschaft (KVG), die am Rand der Holstenstraße ihrem fast 17-jährigen Westie Pauli ein besonderes Mobilitätsangebot machte: Sie schob ihren Hund inmitten des KiWo-Getümmels in einem Kinderwagen durch die Fußgängerzone. „Er kann nicht mehr so gut und weit laufen, ist täglich bei mir im Büro und treu an meiner Seite“, erklärte sie auf Nachfrage prompt.

Zurück zum Möwengeschrei. Aus seinem Büro hat ein früheres Ratsmitglied einen guten Überblick auf die Fußgängerzone. Ihm sei aufgefallen, wie oft Kieler-Woche-Gäste die Möwen unfreiwillig mit Fischbrötchen fütterten, berichtete er an einem Morgen beim Schnack in der Stadt. Und noch etwas habe er bemerkt: Am Verhalten könne man Einheimische von Touristen unterscheiden: „Die Einheimischen schützen ihr Fischbrötchen in einer Art Rugby-Haltung“. Ich musste lachen, habe selbst am vergangenen Wochenende unfreiwillig Möwen gefüttert. Auch Reste sind für die Vögel bekanntlich ein Festessen.

Essen und Trinken

Und damit sind wir schon beim nächsten Thema: der Geschmack der Kieler Woche. Auch hier kann wohl jeder Besucher Neues entdecken. Meine Premiere war ein Kängurugericht. Für alle, die das Kieler-Woche-Gefühl auch nach dem Ende dieser Festwoche noch kultivieren wollen, gibt es inzwischen eine bunte Vielfalt an ess- und trinkbaren Souvenirs.

Den Kieler-Woche-Kaffee (Fairtrade) kann man morgens aus dem Becher im selben Design trinken, sein Brötchen mit Kieler-Woche-Fruchtaufstrich auf einem KiWo-Holzbrett schmieren. Zwischendurch sorgen Kieler-Woche-Bonscher für fruchtig-süße Abwechslung. Abends darf es dann vielleicht zu Crackern und Kieler-Woche-Chutney ein Glas Kieler-Woche-Apfelsecco sein - die Früchte stammen den Angaben zufolge aus Gärten und Golfplätzen an der Kieler Förde.

Wer lieber KiWo-Bier mag - auch dafür ist gesorgt. Erhältlich sind diese Produkte etwa am Welcome Center Kieler Förde, im Segelcamp, im Kosmos Store, in Supermärkten, über Onlineshops und teilweise auch im KN Media Store in der Fleethörn.

Konzerte und Partys

Ich habe es in diesem Jahr leider noch nicht geschafft, die abendliche Kieler Woche zu entdecken. Aber ein Konzert steht auf meiner Wunschliste: das von ABC am Sonntag. Bis dahin wird aber aber noch viel geboten. Heute auf dem Plan: das Classic Open Air des Kieler-Woche-Fördervereins auf der Rathausbühne, in diesem Jahr mit Patricia Kelly und dem Philharmonischen Orchester Kiel (20 Uhr).

Lupenreinen Pop bietet der erfolgreiche schleswig-holsteinische Sänger Michael Schulte (21 Uhr) auf der Fördebühne. Der Dänin Tina Dico kann man (gegen Eintrittskarte) auf der Krusenkoppel (20.30 Uhr) lauschen - bei „gewaltig leise“. Was wäre eine Kieler Woche ohne DJ Gary? Er heizt dem Publikum ab 19.30 Uhr auf der Bühne am Alten Markt ein.

Neugierig macht die „Silent Disco“ ab Mitternacht beim Woderkant Festival an der Kiellinie. Ob es da wirklich so still zugehen wird, wie der Titel verspricht?

Der besondere KiWo-Tipp

In diesem Jahr präsentiert der Kieler Woche Playground im Ratsdienergarten erstmals Manga-Live-Zeichnen. Shinosuke Uchida ist Manga-Künstlerin und Cosplayerin. Sie gestaltet in Echtzeit vor Publikum große Manga-Panels. 2022 gestaltete sie die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Japan mit einem Wandbild, das den Besuch des Nobelpreisträgers Albert Einstein in Japan zeigt. Sie tritt mit ihrer Comic-Kunst international auf: in Japan, den USA, Deutschland, Italien und Spanien.

Der Künstlerin kann von 13 bis 18 Uhr über die Schulter geschaut werden. Sie spricht Englisch und Japanisch und wird von einem Dolmetscher begleitet. Zeitgleich gibt die Hamburger Manga-Künstlerin Chiana.art Zeichen-Workshops für 10 bis 17-Jährige. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wettervorhersage

Es bleibt sommerlich: Bei gefühlten Höchsttemperaturen von 24 Grad Celsius und einem Sonne-Wolken-Mix mit Regenrisiko von 30 Prozent spricht alles für einen wettermäßig schönen Start ins Abschlusswochenende der Kieler Woche.

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Anreise zur Kieler Woche

Programm zur Kieler Woche

Wo ist was auf der Kieler Woche?

Unser Kieler-Woche-Angebot

Kieler Woche 2023: Angebot der KN Abonnieren

Unser Kieler-Woche-Angebot für Sie: Holen Sie sich für vier Wochen die Kieler Nachrichten als E-Paper für einmalig 9,90 Euro und bekommen als Prämie einen Gutschein für einen Gratis-Burger bei John‘s Burgers. Zum Angebot.

Die Vorteile gegenüber der gedruckten Zeitung:

Schon um 20 Uhr die News von morgen lesen

Alle Lokalausgaben der Kieler Nachrichten inklusive

Mehr Sportergebnisse

Rätselspaß: Kreuzworträtsel und Sudoku interaktiv lösen

Lesekomfort: Passen Sie die Textgröße an Ihre Bedürfnisse an

Rund um die Uhr voller Zugriff auf KN+

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Viel Spaß auf der Kieler Woche - mit hoffentlich vielen schönen kleinen und großen Momenten wünscht Ihnen Ihre

Rieke Beckwermert

KiWo-Reporterin

KN