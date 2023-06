Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Mittwoch, 21. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

nirgendwo kann man sich so schön internationale Regattaluft um die Nase wehen lassen wie im Olympiahafen in Schilksee. Wobei: So richtig weht es in dieser Kieler Woche hier bislang noch nicht. Die Seglerinnen und Segler kämpfen ganz schön mit den Bedingungen. Startverschiebungen, Abbrüche, immer wieder warten, warten, warten.

International aber ist es. Und dieses Sprachengewirr im Hafenvorfeld ist einfach herrlich. Egal, ob beim Umherschlendern oder auf einer der Bänke sitzend, überall erreichen einen immer wieder einzelne Fetzen. Italienisch und Französisch, Niederländisch und Dänisch, von Hebräisch bis Japanisch und Arabisch bis Hindi, Deutsch und Englisch natürlich, hier etwas Spanisch, dort etwas Finnisch – man kann stundenlang lauschen, während man Wärme und Sonne genießt.

Bis, ja bis einen das laute Schellen aus den Hafenlautsprechern aufrüttelt. Mich haben schon viele Besucher gefragt, warum das hier denn eigentlich ständig bimmelt, manchmal verbunden mit einem „Was soll denn das, das ist ja unerträglich?“. Nun: Immer wenn es schellt, wird an einem der Bootsparks ein neues Signal am Flaggenmast gegeben, damit die Seglerinnen und Segler wissen, was angesagt ist. Startverschiebung oder Auslaufen? Weitere Signale an Land oder auf dem Wasser? Auf welcher Bahn segelt meine Klasse? Es mag analog sein, aber es hat sich bewährt.

Und es zeigt, dass bei all den Gastronomiebuden, all dem Bühnenprogramm, der Musik und dem Klamottenverkauf in der Vaasahalle in Schilksee immer noch die Seglerinnen und Segler im Zentrum stehen, dass hier das Herz der größten Segelveranstaltung der Welt schlägt.

Ein Herzschlag, der auch für Landgänger pulsierend sein kann. Oder beruhigend. Und spektakulär: So wie das traditionelle Seglerfeuerwerk zum Klassenwechsel. Es steigt in diesem Jahr erstmals seit 2015 wieder am Mittwoch statt am Dienstag, weil mit der Rückkehr des Weltcup-Status die olympischen Klassen mal wieder in den ersten Teil der Segelwettbewerbe rotiert sind.

Nicht nur dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Genießen Sie das Schilkseer Flair gern auch schon über Tag und nicht erst, wenn es dunkel ist. Verfolgen Sie die Regatten auf der TV-Bahn direkt vor Ort über die große Leinwand auf der Bühne. Schlendern Sie durch den Hafen und lauschen Sie den Stimmen und Sprachen des internationalen Segelsports. Und lassen Sie sich gern etwas Wind um die Nase wehen – den könnten hier alle gut brauchen.

Konzerte und Partys

War in Schilksee lange das große Zelt die erste Anlaufstelle für Livemusik, hat sich das Geschehen nun auf die Bühne verlagert. In der „Audi Sailing Arena“ übernehmen am Abend nach den Regatten die Musiker. Am Mittwoch bilden Bilbao den mit ihrem sommerlichen Indie-Pop den perfekten Übergang vom Segeln zum Feuerwerk, liefern ganz Schilksee-like ein Repertoire von „Get up!“ bis „Slow it down“.

Also schnappen Sie sich einen „Mojito“ oder vom Italiener oben am Fliegenden Holländer ein paar „Pizza Boxes“, damit Sie nicht „Hangry“ werden und grooven Sie ein bisschen mit, ehe Sie „OK bye“ sagen!

Was auf den Bühnen am Mittwoch sonst noch geboten ist: Vanessa Mai und Band sind ab 22 Uhr auf der Rathausbühne, Delta Radio präsentiert die Fast Boys (19.30 Uhr) und Younotus (21 Uhr) auf der Fördebühne, Radio Bob bringt die Hafensaengers (19 Uhr) und The Gems (21 Uhr) ins Rockcamp und in der Pirate World sind erneut United Four zu Gast. Wer auf Mallorca-Schlager steht: Tim Toupet feat. Andi Latte geben um 19.30 Uhr ein Konzert im Ocean Funpark.

Essen und Trinken

Es ist und bleibt so: Den besten Backfisch auf der Kieler Woche gibt‘s in Schilksee. Gute Größe, nicht zu fettig, immer frisch und einfach lecker. Allein dafür kommen viele Auswärtige hierher! Abrunden lässt sich das herrlich mit einem Eis, ob nun direkt vom Stand im Hafen oder vom Eiswerk oben auf der Flaniermeile. Dort können Sie übrigens in Zeiten der Startverschiebung auch direkt auf Tuchfühlung mit den Seglerinnen und Seglern gehen, die den Weg zu Claudio Ferraro und seiner Crew mindestens genau so im Blut haben wie die Wende an der Luvtonne.

Der besondere KiWo-Tipp

Ein echter Selbstgänger: das Seglerfeuerwerk in Schilksee ist ein Muss. Klar, die Pyroshow von Ballon Sail und dem großen Finale am Sonntag hat auch was. Aber hier ist der Blick aufs Wasser inklusive, schaukeln im Vordergrund die Boote im Hafen leicht in den Wellen, weht kein Rauch, sondern eine ganz leichte Seebrise herüber. Und: Es ist deutlich leichter, ein gutes Plätzchen mit freier Sicht zu finden. Frühes Erscheinen sichert dennoch die besten Plätze, denn voll wird es von Strande bis Schilksee definitiv. Die ersten Raketen fliegen ab 23 Uhr.

Wettervorhersage

Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Aktiven in den Medal Races der olympischen Klassen einmal mehr mit der Flaute kämpfen dürften, präsentiert sich das Wetter für Sehleute und Landgänger perfekt: Höchstens am Morgen ein kleiner Schauer, danach Sonne und bis 24 Grad (gefühlt bis 31 Grad). Und: Es bleibt auch abends klar, die Sicht aufs Feuerwerk ist ungetrübt.

