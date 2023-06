Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Montag, 19. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ich an die schönsten Erlebnisse meiner Kindheit denke, sind es viele kleine Dinge, die ich gemeinsam mit der Familie erlebt habe: Eis essen, das vorher gegen eine Möwe verteidigt werden musste, Schiffe gucken an der Förde – vor allem der Raddampfer „Freya“ fasziniert mit seiner Nostalgie - , Riesenrad fahren oder der coole Zauberer, der am Wegesrand mit seinen Tricks in den Bann zieht. Die Kieler Woche bietet viele solcher Möglichkeiten für die ganze Familie. Zaubern wird zum Beispiel der Kieler Jeff de Fire am Montag um 14 Uhr am Bootshafen.

Nach dem turbulenten Auftaktwochenende, an dem es an der Kiellinie spätabends auch unschöne Szenen gab, beginnt nun die etwas ruhigere Kieler-Woche-Phase, die ich besonders genieße. Zu echten Institutionen für Familien mit Kindern sind das Hoftheater, die Spiellinie an der Krusenkoppel und der Playground im Ratsdienergarten (täglich 13 bis 17 Uhr) geworden. Die ganze Woche über (Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr) können die Kinder auf der Spiellinie malen, matschen, toben oder hüpfen. Kinder zwischen zehn und 17 Jahren können auf dem Playground Mangas malen, skaten oder gamen.

Wer es ruhiger mag, kann auch die Picknickdecke einpacken und auf der Balloon Sail auf dem Nordmarksportfeld abends die steigenden Ballons beobachten – und wenn die Eltern langes Wachbleiben erlauben, sogar den Night Glow, der am Mittwoch, Freitag und Sonnabend jeweils ab zirka 22.30 Uhr starten wird.

Konzerte und Partys

Die Junge Bühne bietet am Montag unter anderem KMTV Dance von 15 bis 15.30 Uhr, und Schüler der Musikschule Kiel präsentieren sich (16.30 Uhr). Auf der Krusenkoppel gibt es ein Kinderkonzert von Matthias und der Zappelbande um 15 Uhr.

Was am Montag sonst noch auf den Bühnen geboten wird: Die Rathausbühne steht im Zeichen der Kieler-Woche-Blues-Nacht (19 Uhr), Delta Radio präsentiert auf der Fördebühne Kelvin Jones (19.30) und VIZE (21.15 Uhr), rockig wird es mit Doro (21 Uhr) im Rockcamp und mit United Four (20 Uhr) in der Pirate World. Bei Together Kiel meets Kieler Woche stehen Nina Hepburn (20 Uhr) und Tommahawk (22 Uhr) auf dem Programm.

Essen und Trinken

Ein „Wer nicht nur stumpf konsumieren möchte, sondern ein echtes Kocherlebnis sucht“, bekommt das bei der offenen Mitmach-Küche auf dem Muddi-Markt. Vom Montag bis Mittwoch wird jeden Tag etwas anderes kredenzt – vormittags für die Schulklassen, nachmittags dann für alle.

Gekocht wird Küche verschiedener Kulturen. Besonders gut: gerettete Lebensmittel werden bei einer Schnibbelparty verwertet und es wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Der besondere KiWo-Tipp

Die Seehunde an der Kiellinie sind schon das ganze Jahr über ein echter Magnet. Während der Kieler Woche können Kinder neben dem Aquarium des Geomars an auf der „Schlaumachwiese“ spielerisch den Lebensraum der Seehunde – das Meer – entdecken oder mit dem Tauchverein der Christian-Albrechts-Universität Abenteuer unter Wasser planen.

Wettervorhersage

Unbedingt an die Sonnencreme denken, bevor es auf die Kieler Woche geht! Denn auf Sonnenbrand nach dem ersten Wochenende können wir getrost verzichten. Für Montag sind 28 Grad und Sonnenschein vorhergesagt.

