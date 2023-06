Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Sonnabend, 17. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Wasser gehört zur Kieler Woche, wie Marine und Segelregatten. Das gilt auch für den typischen Kieler Woche-Regen. Die Chancen stehen gut, dass der Regenschirm am Eröffnungstag wieder aus seiner Ecke geholt wird. Ob es damit zusammenhängt, dass zum Start ins Fest bei der Marine das Großreinschiff steht, ist wissenschaftlich zwar nicht bewiesen. Die gefühlte Wirklichkeit liegt da aber dicht dran. Im Marinestützpunkt sind traditionell bunte Flaggen gehisst und rund 30 graue Pötte versammelt. Um 11 Uhr steht dort der erste Höhepunkt der Kieler Woche 2023 an. Die Kasernentore an der Kiellinie werden zum Open Ship geöffnet.

Höhepunkte in der Schar der Marineschiffe sind der US-Zerstörer „Paul Ignatius“, das Landungsschiff „Albion“ und die französische Fregatte „Auvergne“. Im Stützpunkt wird in diesem Jahr eine Geburtstagsparty gefeiert. Die deutsche Marine wird 175 Jahre alt. Für ein Ständchen ist gesorgt. Das Marinemusikkorps Kiel wird zu hören sein, genauso wie die eine oder andere ausländische Militärband. Von 13 bis 14 Uhr wird es ein Open Air-Konzert im Stützpunkt geben. Im Anschluss steht der nächste Punkt am Wasser an. Der erste Startschuss für die 134. Marinekutterregatten. Die kleinen Kutter mit den großen Teams an Bord starten in direkter Nachbarschaft zum Marinestützpunkt vor der Kiellinie.

Das beste Transportmittel sind die Fördedampfer der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel. Die neuen Fördeschiffe sind mit der Fahrradkapazität und der Schnelligkeit ein Genuss. Am Wasser gibt es an diesem Wochenende aber noch mehr zu sehen. Die große Zahl an Traditionsschiffen kommt bereits nach und nach zusammen. Am Sartorikai, der Reventloubrücke und am Tiessenkai tuckern bereits die ersten Schiffe vor sich hin.

Um 15.30 Uhr steht die nächste maritime Veranstaltung an. „Folk auf der Freedom“ gibt es auf dem Segler an der Reventloubrücke. Danach geht es weiter in die Innenstadt zum Bahnhofskai, wo das neue Einsatzschiff der Bundespolizei liegt. Die „Neustadt“ hat am Nachmittag ebenfalls „Open Ship“. Das Ablegen des Dampftonnenlegers „Bussard“ um 17 Uhr zur ersten Abendfahrt des Jahres ist ein Höhepunkt. Das Einlaufbier zur Kieler Woche schmeckt auf einem Dampfschiff von 1905 besonders gut.

Ab 20 Uhr wird es am Hafen wieder besonders schön. Wenn man Geduld hat, kann man in dieser Jahreszeit vor der Schwentinemündung sogar Schweinswale sehen, die dort abends nach Fischen jagen.

Noch ein persönlicher Rat zur Anreise: Planen Sie am Sonnabend mehr Zeit ein! Die Züge dürften gut ausgelastet sein - denn neben den Kieler Woche-Besuchern reisen noch viele Kreuzfahrtpassagiere an und ab. Zudem gibt es an der A7 bei Rendsburg eine Sperrung und die Züge nach Kiel-Oppendorf fahren mal wieder nicht.

Konzerte und Partys

Was sonst noch am Sonnabend auf den Kieler-Woche-Bühnen geboten ist: Auf der Rathausbühne treten nach der offiziellen Eröffnung (19.30 Uhr) die Sportfreunde Stiller auf. Das Konzert beginnt um 19.45 Uhr. Auf der Fördebühne ist um 19 Uhr die Coverband Magic25 zu hören, im Rockcamp spielen Final Stair (19 Uhr) und Takida (21 Uhr). Am Alten Markt lädt DJ Gary zum Holstenbummel (20.30 Uhr). Und bei Together Kiel meets Kieler Woche stehen Fear and Blade (20 Uhr) und Han Uther (22 Uhr) auf dem Programm.

Essen und Trinken

Der Ausklang des ersten Abends ist eine Gemütsfrage. Wenn Energie und Platz es erlauben, ist das Bayern-Zelt an der Kiellinie das Ziel. Wenn das Wetter aber zu schön ist, stehen die Zeichen auf „KuK“: Kaikante und Kaltgetränk mit Blick auf graue Pötte und Traditionssegler in der Blauen Stunde sind vermutlich der passendere Ausklang.

Der besondere KiWo-Tipp

Ein imposantes Abendpanorama sind die Heißluftballone der Balloon Sail, die am Sonnabend in der Abendsonne über die Förde schweben sollen. Wenn der Wind richtig steht, könnten ab 19 Uhr die ersten Heißluftballone zu sehen sein. Am späten Abend ist auf dem Nordmarksportfeld dann eins der ersten Feuerwerke der Kieler Woche 2023 zu sehen. Der Night Glow mit Höhenfeuerwerk startet um 22.30 Uhr.

Wettervorhersage für Sonnabend

Zum offiziellen Start der Kieler Woche muss keiner mit Regenschirm los: Es bleibt trocken. Meteorologen gehen von 15 Stunden Sonne in Kiel aus. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 26 Grad.

Viel Spaß auf der Kieler Woche wünscht Ihnen Ihr

Frank Behling

KiWo-Reporter

