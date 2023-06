Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Sonnabend, 24. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

so ein Jammer! Da werden 135 Millionen Euro für ein Segelschulschiff ausgegeben und dann kann man es nicht einmal zur Windjammerparade anschauen? Ein wenig enttäuscht war ich schon, als mein Lieblingskollege Frank Behling erzählt hat, dass wir in diesem Jahr auf die „Gorch Fock“ verzichten müssen. Erst im Juli werden die Männer und Frauen von ihrer Grundausbildungsfahrt im Atlantik zurückkehren. 2024 werde man wieder bei der Kieler Woche sein, sagte der Kommandant des Schiffes, Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg. Wir werden ihn daran erinnern...

Bei den grünen Segeln der Alexander von Humboldt, die am Sonnabend ab 11 Uhr das Feld der Windjammerparade anführen wird, besteht immerhin keine Verwechselungsgefahr. Und sollte das Wetter stabil bleiben, ist bei rund 60 Traditionsseglern mit einem wunderschönen Anblick zu rechnen. Den werde ich, wie in jedem Jahr, von Land aus genießen und dabei reichlich Videomaterial sammeln. Wo Sie am besten die Windjammerparade verfolgen können, lesen Sie in unserem Artikel zu den besten Spots.

Als Reiterin gefallen mir an den Segelschiffen übrigens vor allem die Namen, denn bei der Benennung von Pferden und Schiffen scheint alles erlaubt. Meine Favoriten bei der diesjährigen Windjammerparade: Kokolora, Seute Deern, Heck-Meck, Krispi und Happyland. Was man sonst noch so zur Windjammerparade 2023 wissen sollte, haben Frank Behling und ich in einem kurzen Livestream auf Instagram beantwortet.





Konzerte und Partys

Destiny‘s Child spielen auf der Radio-Bob-Bühne? Fast! Denn die Metalcore-Band Emil Bulls haben sich bei ihrem 2019 erschienene Mixtape an so einige Pop- und Rockklassiker getraut und werden die Girlband-Hymne Survivor, die ihnen bei Spotify fast neun Millionen Plays gebracht hat, wohl hoffentlich auch am Sonnabend um 21 Uhr spielen. Ich werde es jedenfalls lautstark einfordern.

Weitere Acts am Sonnabend:

Dennis Wilms (18.30 Uhr) und Tiffany (20.05 Uhr) auf der Rathausbühne,

DJ George (19.30 Uhr) und Alex Christensen (21 Uhr) auf der Fördebühne,

April Art (19 Uhr) im Rockcamp,

Gregor Meyle (20.30 Uhr - mit Eintritt) bei „Gewaltig leise“ und

Garys Final Countdown (19.30 Uhr) auf der Bühne am Alten Markt.

Essen und Trinken

Am besten schmeckt es eben doch bei Muddi. Die veganen Burritos am Stand von El Sombero verde sind für mich genau das richtige bei dem heißen Wetter. Viel Gemüse und leckeres Mango-Ceviche runden Falafel oder Blumenkohlhack ab. Außerdem sitzt man da ein wenig ab vom großen Kieler-Woche-Trubel.

Zum Nachtisch einen Flat White beim Kopiton im Pfandbecher. So kann ich meiner Lust auf Coffee-to-go ohne schlechtes Gewissen frönen.

Der besondere KiWo-Tipp

In der Innenstadt reihen sich Bühne an Bühne, Stand an Stand. Dabei lohnt sich der Blick außerhalb der zentralen Kiwo-Spots. 30 Minuten Puppenspaß nicht nur für Kinder bietet Bauchredner Jörg Jará am Sonnabend jeweils um 14 Uhr und um 16.30 Uhr beim Open Park auf dem Ostufer.

Und wer es bisher noch nicht zum Nightglow mit Höhenfeuerwerk auf das Nordmarksportfeld geschafft hat, sollte am Sonnabend um 22.30 Uhr bei den leuchtenden Heißluftballons vorbeischauen.

In Schilksee kann übrigens nicht nur gesegelt, sondern auch in der Vaasahalle geshoppt werden. Wer mag findet da eine reduzierte Regenjacke, falls das Wetter noch kippt, oder ein Sommerkleidchen, falls es es weiterhin so schön bleibt. Ich hab dort schon öfter das ein oder andere Schnäppchen gemacht.

Wettervorhersage

Alles andere als ein Jammer ist das Wetter zur Windjammerparade am Sonnabend: Sonne, Wolken, bis zu 25 Grad. Bleibt auf Wind zu hoffen. Denn mit gesetzten Segeln ist die Parade einfach um ein vielfaches schöner!

Unser Kieler-Woche-Angebot

Kieler Woche 2023: Angebot der KN Abonnieren

Unser Kieler-Woche-Angebot für Sie: Holen Sie sich für vier Wochen die Kieler Nachrichten als E-Paper für einmalig 9,90 Euro und bekommen als Prämie einen Gutschein für einen Gratis-Burger bei John‘s Burgers. Zum Angebot.

Die Vorteile gegenüber der gedruckten Zeitung:

Schon um 20 Uhr die News von morgen lesen

Alle Lokalausgaben der Kieler Nachrichten inklusive

Mehr Sportergebnisse

Rätselspaß: Kreuzworträtsel und Sudoku interaktiv lösen

Lesekomfort: Passen Sie die Textgröße an Ihre Bedürfnisse an

Rund um die Uhr voller Zugriff auf KN+

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Anreise zur Kieler Woche

Programm zur Kieler Woche

Wo ist was auf der Kieler Woche?

Viel Spaß auf der Kieler Woche wünscht Ihnen Ihre

Kerstin Tietgen

KiWo-Reporterin

KN