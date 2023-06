Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Sonntag, 18. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die vielen Konzerte sind seit jeher ein wesentlicher Publikumsmagnet der Kieler Woche. Zumal die Acts, mit Ausnahme jener beim - in diesem Jahr besonders hochkarätig besetzten - „Gewaltig-leise“-Festival auf der Krusenkoppel ohne Eintritt zu erleben sind. 2023 kommen Top-Bands wie Sportfreunde Stiller, Frida Gold oder ABC zur Kieler Woche, Stars wie Tim Bendzko, Michael Schulte oder Doro und dazu gefragte DJs wie Alle Farben, Alex Christensen oder VIZE.

Ob der Kieler-Woche-Gast sich nun gezielt seine Favoriten aus dem Kalender rauspickt oder sich einfach treiben lässt und eher zufällig bei spannenden Konzerten hängenbleibt, ist eine Frage der persönlichen Vorliebe. Das tägliche Angebot ist jedenfalls riesig, Hunderte von Bands spielen auf den zwei Dutzend Bühnen zwischen Schilksee und der Hörn.

Und nicht nur die großen Bühnen lohnen den Besuch, auch die kleineren oder eine der Secret Stages bieten ein starkes Programm. Nirgendwann sonst im Jahr kann sich der Musikfan einen derart guten Überblick verschaffen, was die lokale und regionale Band-Szene betrifft - ob im Radio Bob Rockcamp, auf der Jungen Bühne Kiel im Ratsdienergarten oder spätnachts in der Showbox in der Pumpe.

Nun aber zu meinen persönlichen Tipps für Sonntag, 18. Juni 2023.

Konzerte und Partys

„Septemberherz“ lautet der Titel des aktuellen Albums von Klaus Hoffmann. Aber die neuen Lieder darauf, die der Berliner Chansonnier am Sonntag ab 20.30 Uhr beim Festival „Gewaltig leise“ auf der Freilichtbühne Krusenkoppel präsentiert, funktionieren natürlich ganzjährig. Seit 1975 hat Hoffmann Dutzende von Alben mit seinen poetischen Liedern gefüllt. Auf „Septemberherz“ erinnert er sich sehr persönlich an frühe Konzerte in den Szenekneipen West-Berlins oder auch an die große Show in der Berliner Philharmonie. Lässt seine Kindheit in Berlin-Charlottenburg Revue passieren, thematisiert den frühen Tod seines Vaters und besingt die Liebe zu seiner Frau Malene.

Was am Sonntag auch noch auf den Bühnen geboten wird: NDR präsentiert auf der Rathausbühne die Coverbands JusToto (19.10 Uhr) und Mariuzz (21.10 Uhr), Delta Radio holt die prominenten DJ-Acts Neptunica (19.30 Uhr) und Jerome (21 Uhr) auf die Fördebühne, und Radio Bob bietet im Rockcamp Konzerte von Spy # Row (19 Uhr) und The Answer (21 Uhr).

Essen und Trinken

Was meine kulinarischen Vorlieben betrifft, ist ein leckerer Elchburger am Finnland-Stand auf dem Internationalen Markt Pflicht zur Kieler Woche. Als Dessert folgt eine nicht minder köstliche Lapplandrolle mit Preiselbeeren - noch so ein Klassiker, dann auch gern im kombinierten Angebot samt einem Becher Kaffee. Derart gestärkt steht einem ausgedehnten Konzert nichts mehr im Wege.

Der besondere KiWo-Tipp

Wer Action sucht, ist im Ocean Funpark am Bootshafen bestens aufgehoben. Hier ermitteln waghalsige Athleten beim Ocean Jump Race den Weltmeister, rasen im Wettstreit auf speziellen Rädern oder rollenden Windsurfbrettern eine Rampe runter und landen nach einem Salto oder anderen Stunts möglichst weit im Hafenwasser. Außerdem können die Gäste im Ocean Funpark trendige Sportarten wie Flyboarding, Stand-Up-Paddling oder Jetboard testen. Musik gibt‘s auch hier mit DJ-Live-Sets.

Schon vormerken: Für Mittwoch, 21. Juli, 19.30 Uhr hat sich übrigens der singende Kölner Kult-Friseur Tim Toupet angesagt, um zusammen mit Andi Latte Partyschlager wie „Du hast die Haare schön“ oder sein „Fliegerlied“ zu schmettern.

Spektakuläre Stunts sind auch bei der Ocean Funpark Nightshow zu erleben. © Quelle: Frank Peter

Wettervorhersage

Trocken bleiben soll es am Sonntag. Was zur Kieler Woche eher ungewöhnlich, bei Open-Air-Konzerten aber natürlich erfreulich ist. Milde 23 Grad werden für den Abend vorhergesagt und eine leichte Brise. Was man ideale Bedingungen für einen lauen Konzertabend nennen darf.

Viel Spaß auf der Kieler Woche wünscht Ihnen Ihr

Thomas Bunjes

KiWo-Reporter

KN