Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für Sonntag, 25. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

hinter uns liegen wunderbare Tage – aber zum Finalwochenende nimmt die Kieler Woche wie immer richtig Fahrt auf! Freuen Sie sich auch schon auf das Abschlussfeuerwerk (Sonntag, 23 Uhr)? Damit sind sie nicht allein: Wenn wir Ihnen das Feuerwerk auf KN-online.de oder in den sozialen Netzwerken im Videostream präsentieren, gehen unsere Zugriffszahlen regelmäßig durch die Decke.

Ich finde diese Euphorie ehrlich gesagt recht erstaunlich. Denn kaum ein Thema polarisierte in den vergangenen Jahren so sehr wie Feuerwerk – wenn auch zum Jahreswechsel. In einer repräsentativen Umfrage aus dem November 2022 gaben drei Viertel aller rund 1000 Befragten aus Deutschland an, auf Silvesterfeuerwerk verzichten zu können. Häufig genannte Gründe: Umweltschutz, Tierschutz, Kosten. Im Januar dieses Jahres wollten 61 Prozent der Befragten in einer weiteren Umfrage privates Feuerwerk am liebsten ganz verbieten lassen.

Im Privaten sind Raketen, Böller und Co. mittlerweile also häufig verpönt. Bei Events wie der Kieler Woche ist das Feuerwerk für viele Besucher hingegen ein Höhepunkt. Wie kann das sein?

Vielleicht liegt es neben all der verklärten Nostalgie (das Feuerwerkt gibt es laut Kiwo-Pressestelle immerhin schon seit mindestens 1962!) daran, dass die Veranstalter der Kieler Woche mit der Zeit gehen. Aus dem reinen Feuerwerk ist eine bunte Show mit Laser und Drohnen geworden. Dieser Sinneswandel ist noch gar nicht lang her: 2019, die Stadt Kiel hatte frisch den „Klimanotstand“ unterzeichnet, stand das traditionelle Feuerwerk fast vor dem Aus. Umweltschutz und Feuerwerk – das passte nicht zusammen. Ein zeitgemäßes Konzept musste her und wurde 2021 erstmals umgesetzt. In diesem Jahr sollen sechs Boote auf der Kieler Förde zusätzliche Licht- und Nebeleffekte zeigen.

Ganz vermeiden lässt sich die Umweltverschmutzung trotzdem nicht: 380 Kilogramm CO2-Emmissionen werden durch das Abschlussfeuerwerk in den Kieler Himmel geblasen. Als Kompensation und darüber hinaus verspricht die Stadt Kiel, 2000 neue Bäume in den Landesforsten zu pflanzen – ein richtiges Signal.

Alle Informationen zum Feuerwerk auf der Kieler Woche 2023 haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Am Sonntag finden Sie auf unserem Instagram-Account und auf KN-online.de natürlich wieder einen Livestream ab 23 Uhr (KN+). Falls Sie noch kein KN+ haben: Testen Sie es gerne einen Monat kostenfrei!





Konzerte und Partys

Zum Abschluss dreht die Kieler Woche nochmal auf, frei nach dem Motto: Morgen ist morgen und heute wird getanzt! Die Band Jeden Tag Silvester sorgt ab 21 Uhr auf der Woderkant-Bühne mit ihrem Pop für gute Laune. Noch tanzbarer dürfte der Elektro-Sound von Rauschhaus im Prinzengarten sein (ebenfalls ab 21 Uhr).

Sie fühlen sich musikalisch eher in den Achtzigern zuhause? Dann ab zu ABC an die Fördebühne (20.30 Uhr), ich sage nur: „The Look of Love“… Wer keine Lust auf Tanzen hat und lieber sitzt, bekommt vielleicht noch eine Restkarte für Ulrich Tukur & Die Rhythmus-Boys (Krusenkoppel, 20.30 Uhr).

Ansonsten treten im Rockcamp noch Damn!Escape (19 Uhr) und John Diva & The Rockets of Love (21 Uhr) auf.

Essen und Trinken

Waren Sie in den vergangenen Tagen geschmacklich auch in fernen Ländern unterwegs? Mir hat es auf dem internationalen Markt am Indonesien-Stand ganz wunderbar geschmeckt. Zum Finale kehren wir aber zu unseren norddeutschen Wurzeln zurück, denn ich empfehle Ihnen einen Besuch der Donnerlüttchen-Bude an der Kiellinie. Hier serviert das gut gelaunte Team Mehrkornwaffeln mit herzhaftem Belag: Matjessalat, Lachsforelle – und für die ganz Mutigen (oder Vegetarier) gibt‘s Vischsalat mit (V!). Liebevoll garniert und sehr lecker!

Der besondere KiWo-Tipp

Im Text, den ich oben verlinkt habe, verraten wir bereits, von wo aus Sie an Land den besten Blick auf das Abschlussfeuerwerk am späten Sonntagabend haben. Besonders reizvoll stelle ich mir aber auch die Sicht vom Schiff aus vor. Mein Tipp: Einige Charter-Betriebe bieten sogenannte Feuerwerksfahrten an, zum Beispiel mit dem Zweimaster Tolkien. Eine Karte kostet 75 Euro.

Wettervorhersage

Die Kieler Woche endet, wie sie begonnen hat: Trocken, warm und sonnig. Bis zu 25 Grad, dazu ein laues Lüftchen – herrlich! Packen Sie die Sonnencreme ein, setzen Sie Ihren Lieblingshut auf – und genießen Sie das Abschlusswochenende auf der Kieler Woche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!

Viel Spaß auf der Kieler Woche wünscht Ihnen Ihre

Julia Carstens

KiWo-Reporterin

KN