Kieler-Woche-Newsletter wird wieder zum Kiel-mittendrin-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kieler Woche biegt auf ihren Zieleinlauf ein. Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind es noch wenige Stunden bis zum Abschluss-Feuerwerk. Vor dem großen Finale wollen wir zurückblicken: Was bleibt von der Kieler Woche in Erinnerung? Die Rekord-Besucherzahlen. Das Anti-Kieler-Woche-Wetter, sprich Sonnenschein bei über 20 Grad und kein Regen. Die wieder einmal friedliche Atmosphäre. Der Besuch des ukrainischen Botschafters. Der „Layla“-Auftritt des Ministerpräsidenten.

Vermutlich hat jeder der mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher einen eigenen Kieler-Woche-Moment, an den er gerne zurückdenkt. Und das ist auch das Schöne an diesem Volksfest: Jeder, ob Alt oder Jung, ob gesund oder beeinträchtigt, ob heimisch oder angereist, ob Chefarzt oder Sozialhilfeempfänger, kommt in diesen zehn Tagen auf seine Kosten.

Die Kieler Woche ist eines der letzten Lagerfeuer, an dem sich alle versammeln können. Ein Fest, das man als Kieler auch nicht mögen darf, und das der Stadt doch so viele Sympathien und Aufmerksamkeit bringt. Und welches war Ihr Kieler-Woche-Moment? Wenn Sie mögen, schreiben Sie ihn mir.

Ich selbst war am Sonnabend privat auf der Kieler Woche: Mit zwei kleinen Kindern geht‘s - na klar - zunächst auf die Spiellinie. Auf dem Weg entlang der Kiellinie haben wir die Vorbereitungen für die Windjammerparade gesehen.

Auf dem Weg zurück gab es für meine Tochter Zuckerwatte - die erste in ihrem Leben. Ihr Fazit: einmal und nie wieder! Manche Dinge erledigen sich von alleine. Andere bleiben - wie diese Fotos von unseren Leserinnen und Lesern von der Kieler Woche 2023:

Aber wie gesagt: der eine große Höhepunkt steht noch bevor: das Feuerwerk. Sie haben sich jetzt auf einen gemütlichen Fernsehabend auf dem Sofa eingestellt? Kein Problem. Wir haben da etwas für Sie. Sie können auf KN-online.de das Feuerwerk im Live-Stream schauen. Anders als im vergangenen Jahr soll für die Netzwerkstabilität während der Übertragung stabil sein: Es wurde dafür eine separate Internetverbindung eingerichtet. Falls Sie noch kein KN+ haben: Testen Sie es gerne einen Monat kostenfrei!

Nach der Kieler Woche ist zwar bekanntlich vor der Kieler Woche, unseren gewohnten Rhythmus wollen wir aber in der Zwischenzeit wieder einnehmen: Dieser Newsletter erscheint deshalb ab sofort wieder jeden Mittwoch um 19 Uhr - aus „Kieler-Woche-Newsletter“ wird wieder „Kiel mittendrin“.

Konzerte und Partys

Ich muss offen gestehen: Als ich vor der Kieler Woche die Musik-Highlights für einen Bericht zusammengefasst habe, fehlte die Band ABC. Noch nie gehört. Sicher eine Nachwuchs-Band, dachte ich. Mein Kultur-Kollege und Musikfachmann Thomas Bunjes machte mich auf diese Wissenslücke aufmerksam. Und jetzt darf ich kurz vor Schluss der Kieler Woche noch einmal Werbung für diese - wie ich heute weiß - legendäre 80er-Jahre-Band machen. Denn ab 20.30 Uhr spielt die britische Pop-Band auf der Fördebühne, als musikalisches Feuerwerk zum Abschluss quasi. Natürlich wird ABC auch „The Look Of Love“ zum Besten geben. Den Song, den kenne nämlich sogar ich!

Essen und Trinken

Das letzte Abendmahl auf der Kieler Woche: Was könnte das sein? Sechs Mal habe ich auf dem Internationalen Markt zu Mittag gegessen, der kurze Weg von der Redaktion zum Rathausplatz war unschlagbar, aber auch die große Auswahl aus dem Besten, was die Länder dieser Welt zu bieten haben. In Erinnerung bleibt mir der türkische Eisverkäufer, der das Eis erst herausgibt, wenn er seine Kundschaft zum Lachen gebracht hat. Und das geht schnell: Eis hinreichen, wegziehen, umdrehen, Eis in die Waffel rein und wieder raus. Ein Artist und Clown als Eisverkäufer - sensationell!

Der besondere KiWo-Tipp

Einen Tipp, obwohl die Kieler Woche zu Ende ist? Hier ist er: Das Amt für Kultur und Weiterbildung gibt viele Kunstwerke und Dekorationen, die auf der Krusenkoppel entstanden sind, sowie Materialien gegen eine Spende ab. Am Montag, 26. Juni, kann die Spiellinie noch einmal bestaunt werden, am Dienstag, 27. Juni, beginnt dann die Abgabe. Viele bedruckte Stoffe, Schweine und Hühner aus Stroh und Holz sowie ausgesägte Figuren warten auf ein neues Zuhause. Auch Pappmascheelampions, gefilztes Gemüse, ausgefallene Kostüme und viele andere Dinge können diese Spiellinie in lebendiger Erinnerung halten.

Wer ein Stück Spiellinie mit nach Hause nehmen möchte, muss nach der Kieler Woche noch einmal zur Krusenkoppel kommen. Auch für Fichtenstämme, Sand, Lehm, Strohballen und Bretter (mit Nägeln versetzt) werden Abnehmerinnen und Abnehmer gesucht.

Wer Interesse hat: Einfach während des Abbaus der Spiellinie von Dienstag, 27. Juni, bis voraussichtlich Mittwoch, 5. Juli, jeweils zwischen 8.30 und 16 Uhr im Büro auf der Krusenkoppel, Telefon (0431) 2410140-99, am Düsternbrooker Weg 81, melden.

Allgemeiner Service zur Kieler Woche

Viel Spaß auf der Kieler Woche wünscht Ihnen Ihr

Dennis Betzholz

Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion

dennis.betzholz@kieler-nachrichten.de

KN