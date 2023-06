﻿Kieler Woche: Profitieren Geschäfte und Gastronomie vom Besucher-Andrang?

Millionen Gäste und Touristen

Die Holstenstraße ist zur Kieler Woche voll wie nie. Doch heißt es auch, dass durch mehr Menschen in der Innenstadt in den Geschäften mehr gekauft wird?

Die Kieler Woche 2023 steuert auf einen Besucher-Rekord zu – was bedeutet das für den Einzelhandel in der Kieler Innenstadt? Wird mehr gekauft? So beurteilen Geschäftsleute und Gastronomen die Situation in der Holstenstraße.

