Kieler Woche 2023 - Das aktuelle Programm

Kiel. Was ist los auf der Kieler Woche? Was ist auf der KiWo 2023 zu hören, sehen und zu erleben? Es warten Konzerte auf der Kieler Woche mit hochkarätigen Bands und Künstlern, Open Ship 2023 auf dem Marinestützpunkt oder Events für Kinder.

Der Programm-Kalender der Kieler Woche 2023 ist vom 16. bis 25. Juni prall gefüllt. Jeden Tag finden Hunderte Veranstaltungen im Programm der Kieler Woche statt.

Mit dabei sind natürlich wieder die klassischen Kieler-Woche-Highlights: Balloon Sail, Gewaltig leise, Kieler Woche Feuerwerk, Spiellinie auf der Krusenkoppel, Segeln in Schilksee und vieles andere mehr.

Welche Künstler kommen zur Kieler Woche 2023? Wer tritt auf?

Sie möchten sich inspirieren lassen oder Ihre favorisierten Highlights der Kieler Woche 2023 finden? Dann werfen Sie einen Blick in den KiWo-Terminkalender. Hier können Sie sich alle Veranstaltungen im Kieler-Woche-Programm 2023 in einer Kalenderansicht oder auf einer Karte aktuell anzeigen lassen und nach Interessengebieten filtern. Mit einem Klick auf einen der Kieler-Woche-Veranstaltungstermine finden Sie hilfreiche Informationen zum Ablauf. So haben Sie einen aktuellen Überblick über alle Bühnen und Events der Kieler Woche 2023.

Kieler Woche - Programm 2023: Was findet aktuell auf der KiWo wann wo statt?

Sie suchen ganz bestimmte Veranstaltungen zur Kieler Woche 2023? Möchten einzelne KiWo-Termine 2023 finden? Über die Filterfunktion im obigen Kieler-Woche-Programm-Kalender für 2023 haben Sie die Möglichkeit, Suchbegriffe einzugeben und sich passende Termine, aktuell aus dem Kieler-Woche-Programm 2023, auflisten zu lassen.

Wenn Sie die Schlagwörter angegeben haben, wählen Sie zusätzlich noch einen der KiWo-Programm-Filter wie etwa eine Event-Kategorie oder einen Veranstaltungsort aus und Sie bekommen die entsprechenden Programm-Ergebnisse für 2023 angezeigt.

Download: Kieler-Woche-Programm als PDF

Das derzeitige Bühnen-Programm der Kieler Woche als PDF können Sie hier kostenlos herunterladen: Kieler-Woche-Programm-PDF

Das KiWo-Programm gibt es auch als Kalender fürs Smartphone, auf diese Weise haben Sie das Programm der Kieler Woche jederzeit mobil parat: Kieler Woche Bühnenprogramm als Kalender fürs Smartphone

Wo sind die Bühnen auf der Kieler Woche?

Das Programm findet vor allem auch an den großen Bühnen auf der Kieler Woche statt. Doch auch Abseits der KiWo-Bühnen wird viel geboten. Die markanten Standpunkte finden Sie im folgenden Lageplan der Kieler Woche 2023.

Top-Acts und Highlights im Programm 2023 der Kieler Woche

Von der Hörn bis zur Kiellinie locken neben den wiederkehrenden Highlights im Programm 2023 der Kieler Woche (Open Ship, Windjammerparade, Balloon Sail, Night Glow, KiWo Feuerwerk, usw.) auch viele Kieler-Woche-Konzerte. Auch im KiWo-Programm 2023 sind Top-Acts im Line-up zu sehen und zu hören. Hier im Kieler-Woche-Programm-Kalender für 2023 können Sie sich die Top-Acts und Programm-Highlights der Kieler Woche 2023 anzeigen lassen und alle Konzert-Termine der Kieler Woche finden.

Das Feuerwerk-Programm 2023 der Kieler Woche

Jedes Jahr zur Kieler Woche bietet das Programm verschiedene Feuerwerke und Lichtshows. Am Nordmarksportfeld, in Schilksee oder auch das große Abschlussfeuerwerk auf und über der Kieler Förde. Das Programm 2023 der Kieler-Woche-Feuerwerke bietet an mehreren Tagen erstaunliche Lichtspiele. Wer das große Feuerwerk zum Abschluss der Kieler Woche nicht vor Ort besuchen kann, kann im Livestream vom Kieler-Woche-Feuerwerk 2023 das Abschlussfeuerwerk live aus der Ferne miterleben.

Das kulinarische Programm der Kieler Woche 2023

Der Internationale Markt in Kiel bietet eine große Auswahl an Spezialitäten aus aller Welt. Das kulinarische Programm der Kieler Woche 2023 auf dem Rathausplatz wird begleitet von Live-Acts auf der Rathausbühne. Der obige Programm-Kalender zur aktuellen Kiwo listet Ihnen alle Termine, Zeiten und das Line-up auf der Rathausbühne.

Das volle Programm - Die Kieler Woche live und aktuell

Das aktuelles Geschehen im Programm der Kieler Woche live mitverfolgen und immer auf dem neuesten Stand sein.

Programmheft der Kieler Woche 2023

Im aktuellen Programmheft der Kieler Woche 2023 gibt es anders als im vergangenen Jahr wieder einen Terminplan zu allen Bühnen. Alle Programm-Termine der KiWo sind vor allem aber auch digital zu finden, wie im obigen Programm-Kalender.

