Kieler-Woche-Schießen: Friedlicher Wettstreit mit großer Tradition

Kiel. Vietnam, Nordkorea, die USA sowieso und fast ganz Europa: Am internationalen Kieler-Woche-Schießen der Brunswiker Schützengilde von 1638 haben schon alle erdenklichen Länder teilgenommen. Es war ja auch genug Zeit dafür, denn der Wettkampf der Marinesoldaten wird immerhin schon seit dem Jahr 1911 ausgetragen.

Es war im Juni 1911, da schwang sich der amerikanische Admiral Badgers zu der steilen These auf, dass seine Boys zielsicherer seien als die Offiziere der Kaiserlichen Marine. Das war die Geburt des Kieler-Woche-Schießens, das prompt die Deutschen gewannen, sodass die unterlegenen Gäste wie vereinbart den Pokal beibrachten.

Den hegt und pflegt die Brunswiker Schützengilde bis heute. Nicht gerade schwer ist er, aber immerhin außen aus Gold und innen Silber, mit einer Gravur, die das „Deutsch-Amerikanische Armee-Match“ vom 19. Juni 1911 für die Nachwelt festhält. Abgesehen von den großen Kriegen trifft sich seither jedes Jahr zur Kieler Woche die Marine der Welt, um bei der Brunswiker Gilde in friedlichen Wettstreit miteinander zu treten.

Kieler-Woche-Schießen: „Die Brunswiker gewinnt immer“

Vieles hat sich seither verändert, eins aber ist geblieben, sagt Oberst Wolfgang Peterson: „Die Brunswiker gewinnt immer.“ Was zwar tatsächlich stimmt, aber nach Eingeständnis des Vorsitzenden nicht unbedingt daran liegt, dass sein Verein seit 122 Jahren stets die tollsten Naturtalente hervorbringt. Vielmehr spielt der Heimvorteil mit vertrauten Waffen eine entscheidende Rolle, zumal die Gäste mit schießsportlich nur teilweise geübten Leuten teilnehmen, die außerdem von Berufs wegen mit ganz anderen Kalibern trainieren.

Etwas nachgelassen hat im Lauf der Jahrzehnte allerdings die Dichte der sehr hochrangigen Gäste. Fregattenkapitäne geben sich zwar immer mal wieder die Ehre, ein leibhaftiger Admiral tat dies aber letztmals im Jahr 2018. Diesmal waren die Brunswiker guter Hoffnung, dass es wieder was werden könnte, doch die unsteten Zeiten verhinderten das.

Wegen der weltpolitischen Lage haben Zusagen zuweilen eine kurze Halbwertszeit. Und so wurde das Kieler-Woche-Schießen nicht nur ohne Admiral, sondern auch ohne die kurzfristig anderswo hinbeorderten Delegationen aus Italien, Spanien, Dänemark und Schweden ausgetragen.

Traditioneller Brunswiker Appell für den Frieden

Sportlich verlief die Veranstaltung derweil tatsächlich wie immer, sodass die Gastgeber den Kaiser-Wilhelm-Pokal ein weiteres Jahr behalten dürfen. Auf den Plätzen landeten Frankreich, Norwegen, Polen, die USA, Großbritannien und die Niederlande.

Das Wichtigste an diesem Wettbewerb ist für Oberst Peterson, seine Stellvertreter Jasbon Pirch und Dieter Neumann sowie alle anderen Gildeleute mit und ohne Rang aber nicht der Erfolg, sondern die Begegnung von Mensch zu Mensch. Aus diesem Grund gehört dieser eine Satz zu jeder Rede, die Peterson bei der Siegerehrung des Kieler-Woche-Schießens hält: „Tragt den Frieden in die Welt.“

Intern bemüht sich die Gilde jeden Tag um dieses Anliegen. Weltoffenheit will sie nicht hinausposaunen, sondern praktizieren. Was offenbar ganz gut gelingt, denn in den Reihen des Vereins befinden sich unter anderem Franzosen, Engländer, Kurden, Georgier und auch ein Inder.

Weltoffene Brunswiker Gilde ist am Wachsen

„Bei uns ist jeder gleich“, betont Peterson. Neben der guten Teamarbeit im Vorstand ist das aus seiner Sicht auch der wichtigste Grund für die gedeihliche Entwicklung der Brunswiker Schützengilde. „Wir haben gerade 270 Mitglieder“, sagt der Oberst, macht eine kurze Pause, und korrigiert sich. „Nein, es sind schon 280.“

Tatsächlich wächst die Gilde beständig und steht in diesen Tagen so da, als habe es Corona nie gegeben. Neben dem stimmigen großen Ganzen mag daran die Infrastruktur ihren Anteil haben. Die idyllisch gelegene Vereinsanlage am Kopperpahler Teich ermöglicht vom Luftgewehrschießen über Kleinkaliber-Sport bis zum Bogenschießen jedwede Betätigung.

Doch das soll es nicht gewesen sein. Aktuell plant der Verein eine unterirdische Anlage mit sechs 100-Meter-Bahnen für großkalibrigen Schießsport. Spätestens 2028, so hofft der Vorstand, soll die um eine Million Euro teure Anlage stehen.

